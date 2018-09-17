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Телеканал СТБ / Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник даст дополнительный концерт в столице

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник даст дополнительный концерт в столице

Телеканал СТБ

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник назначает второе свидание с поклонниками. В связи с феноменальным спросом на билеты артист дважды выйдет на сцену киевского Дворца спорта в ноябре. Читайте подробности. 

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Олег Винник

Такого в украинском шоу-бизнесе еще не делал никто: Олег Винник назначает своим зрителям еще одну встречу в столичном Дворце спорта. На ранее заявленное выступление музыканта 7 ноября осталось лимитированное количество билетов, в связи с чем организаторы приняли решение провести дополнительный концерт, который состоится на той же площадке с разницей в два дня – 9 ноября.

Олег Винник

Напомним, шоу Олега Винника на киевской сцене будет абсолютно уникальным и не похожим на все предыдущие выступления певца. Дворец спорта позволяет артисту и его команде воплотить самые смелые идеи, которые технически невозможно было реализовать на других площадках тура «Ты в курсе» и где-либо повторить в будущем. Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуализация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера. Режиссером-постановщиком концертного шоу выступит Сергей Неклева.

Олег Винник

Перед тем, как выступить в столичном Дворце спорта, исполнитель даст ряд концертов в восточных и южных регионах страны. В октябре программа «Ты в курсе» прозвучит в Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Бердянске, Запорожье и других городах. Кроме того, Олег Винник повторит на бис свое шоу в Днепре.

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