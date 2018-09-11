Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник поделился подробностями подготовки к большому киевскому концерту. Смелые идеи и театрализованные номера, чем еще удивит феномен украинской сцены в своем шоу. Читайте далее в нашем материале.

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Менее двух месяцев осталось до грандиозного музыкального события, которое с нетерпением ожидают поклонники самого востребованного артиста страны. Вся Украина #вкурсе: 7 ноября певец года по версии премии «Золотая жар-птица», автор всенародно любимых хитов «Нино», «Счастье», «Як жити без тебе», «Вовчиця» Олег Винник соберет столичный Дворец спорта. Специально к этому концерту исполнитель готовит высокотехнологичное шоу и уже сегодня делится первыми подробностями эксклюзивной программы.

Перфоманс Винника на киевской сцене будет абсолютно уникальным и непохожим на все предыдущие выступления певца. Дворец спорта позволяет артисту и его команде воплотить самые смелые идеи, которые технически невозможно было реализовать на других площадках тура «Ты в курсе» и где-либо повторить в будущем. Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуализация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера. Режиссером-постановщиком концертного шоу выступит Сергей Неклева, более известный под псевдонимом «Картына», прославившийся своими ивентами не только в Украине, но и за рубежом.

Концерт продлится около 3-х часов. Для того, чтобы публика чувствовала себя максимально комфортно, организаторы предусмотрительно позаботились не только о секторах и фан-зоне, но и о многоуровневом партере. Места в партере будут расположены на трех разных уровнях, благодаря чему зритель сможет сполна насладиться хорошим обзором.

В программе прозвучат бессменные хиты Винника, а также композиции из двух новых альбомов музыканта, которые Олег выпустил в мае текущего года. Не обойдется шоу без сюрпризов и заглавного трека «Ты в курсе», на который певец на днях презентовал новое лирик-видео.

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