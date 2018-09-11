Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник поділився подробицями підготовки до великого київського концерту. Сміливі ідеї і театралізовані номери, чим ще здивує феномен української сцени в своєму шоу. Читайте далі в нашому матеріалі.

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Менше двох місяців залишилося до грандіозної музичної події, яку з нетерпінням чекають шанувальники самого популярного артиста країни. Вся Україна #вкурсе: 7 листопада співак року за версією премії «Золота жар-птиця», автор всенародно улюблених хітів «Нино», «Счастье», «Як жити без тебе», «Вовчиця» Олег Винник збере столичний Палац спорту. Спеціально до цього концерту виконавець готує високотехнологічне шоу і вже сьогодні ділиться першими подробицями ексклюзивної програми.

Перфоманс Винника на київській сцені буде абсолютно унікальним і несхожим на всі попередні виступи співака. Палац спорту дозволяє артистові і його команді втілити в життя найсміливіші ідеї, які технічно неможливо було реалізувати на інших майданчиках туру «Ты в курсе» і де-небудь повторити в майбутньому. На глядачів чекає абсолютно нова сцена і візуалізація, яскраві спецефекти, а також креативні постановки і театралізовані номери. Режисером-постановником концертного шоу виступить Сергій Неклева, більш відомий під псевдонімом «Картына», що прославився своїми івентами не тільки в Україні, а й за кордоном.

Концерт триватиме близько 3-х годин. Для того, щоб публіка відчувала себе максимально комфортно, організатори завбачливо подбали не тільки про сектори і фан-зону, а й про багаторівневий партер. Місця в партері будуть розташовані на трьох різних рівнях, завдяки чому глядачі зможуть сповна насолодитися гарним видом.

У програмі прозвучать незмінні хіти Винника, а також композиції з двох нових альбомів музиканта, які Олег випустив в травні поточного року. Не обійдеться шоу без сюрпризів і заголовного треку «Ты в курсе», на який співак днями презентував нове лірик-відео.

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