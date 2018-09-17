Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник призначає друге побачення з шанувальниками. У зв’язку з феноменальним попитом на квитки артист двічі вийде на сцену київського Палацу спорту в листопаді. Читайте подробиці.

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Такого в українському шоу-бізнесі ще не робив ніхто: Олег Винник призначає своїм глядачам ще одну зустріч у столичному Палаці спорту. На раніше заявлений виступ музиканта 7 листопада залишилась лімітована кількість квитків, у зв’язку з чим організатори прийняли рішення провести додатковий концерт, який відбудеться на тому ж майданчику з різницею у два дні – 9 листопада.

Нагадаємо, шоу Олега Винника на київській сцені буде абсолютно унікальним і несхожим на всі попередні виступи співака. Палац спорту дозволяє артистові та його команді втілити в життя найсміливіші ідеї, які технічно неможливо було б реалізувати на інших майданчиках туру «Ты в курсе» і де-небудь повторити в майбутньому. На глядачів чекає абсолютно нова сцена і візуалізація, яскраві спецефекти, а також креативні постановки і театралізовані номери. Режисером-постановником концертного шоу виступить Сергій Неклева.

Перед тим, як виступити в столичному Палаці спорту, виконавець дасть ряд концертів у східних і південних регіонах країни. У жовтні програма «Ты в курсе» прозвучить в Миколаєві, Херсоні, Маріуполі, Бердянську, Запоріжжі та інших містах. Крім того, Олег Винник повторить на біс своє шоу в Дніпрі.

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