Суддя «Х-фактор»-9 Андрій Данилко розповів про свій найщасливіший час у житті

У випуску 8 «Х-фактор»-9 кастингу в Полтаві суддя проекту Андрій Данилко розповів про свій найщасливіший час у житті. Читайте докладніше.

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Під час проведення кастингу в Полтаві Андрій Данилко згадав, як в дитинстві проводив літо в піонерському таборі. За словами судді проекту, це найщасливіший час у його житті.

«Мені все там дуже подобалось. Якби не піонерський табір, у мене нічого не вийшло б у житті», — зізнається суддя.

Табір у Полтавській області, по суті, і є початком кар’єри артиста. У 10 років Данилко вперше зіграв у сценці про гурт «The Beatles». На цю роль майбутня зірка погодилась тільки через білий халат. А все тому, що в дитинстві народний артист мріяв стати лікарем. У постановці, органічно вживаючись у роль, Андрій Михайлович постійно запитував себе:

«Чому я соромлюся в житті, а зовсім не соромлюся на сцені? Мені здавалося, що я найкрасивіший. Ось тоді я став зіркою табору».

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