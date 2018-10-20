Судья «Х-фактор»-9 Андрей Данилко рассказал о своем самом счастливом времени

В выпуске 8 «Х-фактор»-9 кастинга в Полтаве судья проекта Андрей Данилко рассказал о своем самом счастливом времени в жизни. Читайте подробнее.

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Во время проведения кастинга в Полтаве Андрей Данилко вспомнил, как в детстве проводил лето в пионерском лагере. По словам судьи проекта, это самое счастливое время в его жизни.

«Мне все там очень нравилось. Если б не пионерский лагерь, у меня ничего не получилось бы в жизни», — признается судья.

Лагерь в Полтавской области, по сути, и есть началом карьеры артиста. В 10 лет Данилко впервые сыграл в сценке о группе «The Beatles». На эту роль будущая звезда согласилась только из-за белого халата. А все потому, что в детстве народный артист мечтал стать врачом. В постановке, органично вживаясь в роль, Андрей Михайлович постоянно задавался вопросом:

«Почему я стесняюсь в жизни, а совершенно не стесняюсь на сцене? Мне казалось, что я самый красивый. Вот тогда я стал звездой лагеря».

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