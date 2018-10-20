Суддя «Х-фактор»-9 Андрій Данилко не зміг переступити поріг рідного будинку

Суддя «Х-фактор»-9 Андрій Данилко у випуску 8 розповів ексклюзивні подробиці про своє дитинство і життя. Виявляється, на шляху до слави майбутній зірці доводилося здавати пляшки! Читайте докладніше.

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Андрій Данилко народився і виріс у Полтаві. Зі шкільної лави він брав участь у творчій самодіяльності та навіть відвідував художній гурток. Жодна шкільна вечірка не обходилася без Данилка!

Будучи на кастингу в рідному місті народного артиста України, ведучий Андрій Бєдняков не пропустив можливості проїхатися місцями дитинства співака.

Андрій Михайлович не був на батьківщині вже 25 років. Як каже сам суддя, поїхав він з міста ще хлопчиком, який здавав пляшки.

«Якби хтось мені тоді сказав, що я зараз з Інною Білоконь (сценічна мама Вєрки Сердючки, образу Андрія Данилка. — Прим. ред.) та з тобою буду їхати на кабріолеті центром Полтави — не повірив би».

Прийнявши рішення проїхатись рідними вулицями, артист здивувався, як сильно все змінилося. Андрій Михайлович зайшов до свого двору, але не зміг переступити поріг будинку.

«Я настільки розхвилювався. Все так відгороджене. Тут ми грали у футбол, сиділи на лавках, тут я ходив до дитячого садка. Цього всього вже немає».

Андрій Данилко зазначив, що хотів би мати можливість приїжджати і проводити час у місті свого дитинства.

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