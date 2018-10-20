Судья «Х-фактор»-9 Андрей Данилко не смог переступить порог родного дома

Судья «Х-фактор»-9 Андрей Данилко в выпуске 8 рассказал эксклюзивные подробности о своем детстве и жизни. Оказывается, на пути к славе будущей звезде приходилось сдавать бутылки! Читайте подробнее.

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Андрей Данилко родился и вырос в Полтаве. Со школьной скамьи он участвовал в творческой самодеятельности и даже посещал художественный кружок. Ни одна школьная вечеринка не обходилась без Данилко!

Будучи на кастинге в родном городе народного артиста Украины, ведущий Андрей Бедняков не упустил возможность проехаться по местам детства певца.

Андрей Михайлович не был на родине уже 25 лет. Как говорит сам судья, уехал он из города еще мальчиком, который сдавал бутылки.

«Если бы мне тогда сказали, что я сейчас с Инной Белоконь (сценическая мама Верки Сердючки, образа Андрея Данилко. — Прим. ред.) и с тобой буду ехать на кабриолете по центру Полтавы — не поверил бы».

Приняв решение проехать по родным улицам, артист удивился, как сильно все изменилось. Андрей Михайлович зашел в свой двор, но не смог переступить порог дома.

«Я настолько разволновался. Все так отгорожено. Тут мы играли в футбол, сидели на лавочках, тут я ходил в детский садик. Этого всего уже нет».

Андрей Данилко отметил, что хотел бы иметь возможность приезжать и проводить время в городе своего детства.

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