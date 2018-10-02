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Телеканал СТБ / День рождения Андрея Данилко: культовые достижения украинской звезды

День рождения Андрея Данилко: культовые достижения украинской звезды

Телеканал СТБ

Сегодня, 2 октября, у легенды украинской сцены Андрея Данилко день рождения! Комедийному актеру, певцу, композитору и судье «Х-фактор»-9 исполняется 45 лет. Редакция сайта телеканала stb.ua решила вспомнить о самых больших достижениях великого артиста.

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Певец, без чьих хитов не проходит ни один украинский праздник, сегодня отмечает важную дату свой день рождения. Андрею Данилко исполнилось 45 лет.

О его наградах, победах и всенародной любви можно говорить часами. Мы решили вспомнить о нескольких самых ярких достижениях артиста и малоизвсетных фактах из его биографии.

Сольный альбом Верки Сердючки «Ха-ра-шо!» стал первым бриллиантовым диском в Украине, продавшись тиражом полмиллиона экземпляров, а в эру расцвета пиратства эту цифру можно смело умножать на десять.

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Андрей Данилко первый украинский артист собравший два аншлага подряд в «Лужниках» — самый вместительный стадион в России.

Конечно трудно забыть его триумф на Евровидении-2007. Тогда британское издание The Guardian, назвало номер Верки Сердючки «лучшей песней, которая не выиграла Евровидение». А в прошлом году «Dancing! Lasha Tumbai» был признан самым ярким номером за всю историю этого песенного конкурса.

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У Андрея Данилко самое большое количество двойников по всему миру среди всех артистов постсоветского пространства и не только.

В 2015 году Верка Сердючка блеснула в голливудском блокбастере SPY в компании Джейсона Стэтхэма, Джуда Лоу и Мелиссы МакКарти.

Верка Сердючка и Джейсон Стетхэм

Немногие знают, что несколько лет назад Андрей Данилко, как большой поклонник, купил Роллс-Ройс Silver Shadow Фредди Меркьюри.

Три года подряд (2016-2018 гг.) Андрей Данилко  судья национального отбора Евровидения. Также он продолжает искать самых таланливых исполнителей как член жюри в шоу «Х-фактор».

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В 2017 году после 4-х-летней паузы выступление Верки Сердючки на Atlas Weekend собрало 100 000 зрителей.

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Редакция сайта stb.ua поздравляет Андрея Данилко с днем рождения и желает, чтобы все всегда было хо-ро-шо! 

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