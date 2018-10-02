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Телеканал СТБ / День народження Андрія Данилка: культові досягнення української зірки

День народження Андрія Данилка: культові досягнення української зірки

Телеканал СТБ

Сьогодні, 2 жовтня, у легенди української сцени Андрія Данилка день народження! Комедійному акторові, співакові, композитору і судді «Х-фактор»-9 виповнюється 45 років. Редакція сайту stb.ua вирішила згадати про кілька найбільших досягнень великого артиста.

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Співак, без чиїх хітів не проходить жодне українське свято, сьогодні сам відзначає важливу дату свій день народження. Андрію Данилку виповнилося 45 років.

Про його нагороди, перемоги та всенародну любов можна говорити годинами. Ми вирішили пригадати декілька найяскравіших досягнень артиста та маловідомих факти з його біографії.

Сольний альбом Вєрки Сердючки «Ха-ра-шо!» став першим діамантовим диском в Україні, розпродавшись тиражем півмільйона примірників, а в еру розквіту піратства цю цифру можна сміливо множити на десять.

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Андрій Данилко – перший український артист, який зібрав два аншлаги поспіль у «Лужниках» – найбільш місткий стадіон у Росії.

Звичайно важко забути його тріумф на Євробаченні-2007. Тоді британське видання The Guardian, назвало номер Вєрки Сердючки «кращою піснею, яка не виграла Євробачення». А минулого року «Dancing! Lasha Tumbai» був визнаний найяскравішим номером за всю історію цього пісенного конкурсу.

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У Андрія Данилка найбільша кількість двійників по всьому світу серед всіх артистів пострадянського простору і не тільки.

У 2015 році Вєрка Сердючка блиснула у голлівудському блокбастері SPY в компанії Джейсона Стетхема, Джуда Лоу та Мелісси МакКарті.

Верка Сердючка и Джейсон Стетхэм

Мало хто знає, що кілька років тому Андрій Данилко, як великий шанувальник, купив Роллс-Ройс Silver Shadow Фредді Меркьюрі.

Три роки поспіль (2016-2018 рр.) Андрій Данилко – суддя національного відбору Євробачення. Також він продовжує шукати найобдарованіших виконавців як член журі в шоу «Х-фактор».

андрей данилко

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У 2017 році після 4-х-річної паузи виступ Вєрки Сердючки на Atlas Weekend зібрав 100 000 глядачів.

Редакція сайту stb.ua вітає Андрія Данилка з днем ​​народження і бажає, щоб все завжди було хо-ро-шо!

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