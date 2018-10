Сьогодні, 2 жовтня, у легенди української сцени Андрія Данилка день народження! Комедійному акторові, співакові, композитору і судді «Х-фактор»-9 виповнюється 45 років. Редакція сайту stb.ua вирішила згадати про кілька найбільших досягнень великого артиста.

Більше на тему: Найкращі пісні Вєрки Сердючки до дня народження Андрія Данилка у виконанні учасників «Х-фактор»

Співак, без чиїх хітів не проходить жодне українське свято, сьогодні сам відзначає важливу дату — свій день народження. Андрію Данилку виповнилося 45 років.

Про його нагороди, перемоги та всенародну любов можна говорити годинами. Ми вирішили пригадати декілька найяскравіших досягнень артиста та маловідомих факти з його біографії.

Сольний альбом Вєрки Сердючки «Ха-ра-шо!» став першим діамантовим диском в Україні, розпродавшись тиражем півмільйона примірників, а в еру розквіту піратства цю цифру можна сміливо множити на десять.

Андрій Данилко – перший український артист, який зібрав два аншлаги поспіль у «Лужниках» – найбільш місткий стадіон у Росії.

Звичайно важко забути його тріумф на Євробаченні-2007. Тоді британське видання The Guardian, назвало номер Вєрки Сердючки «кращою піснею, яка не виграла Євробачення». А минулого року «Dancing! Lasha Tumbai» був визнаний найяскравішим номером за всю історію цього пісенного конкурсу.

Більше на тему: Андрій Данилко: кращі пісні судді «Х-фактор»-9

У Андрія Данилка найбільша кількість двійників по всьому світу серед всіх артистів пострадянського простору і не тільки.

У 2015 році Вєрка Сердючка блиснула у голлівудському блокбастері SPY в компанії Джейсона Стетхема, Джуда Лоу та Мелісси МакКарті.

Мало хто знає, що кілька років тому Андрій Данилко, як великий шанувальник, купив Роллс-Ройс Silver Shadow Фредді Меркьюрі.

Три роки поспіль (2016-2018 рр.) Андрій Данилко – суддя національного відбору Євробачення. Також він продовжує шукати найобдарованіших виконавців як член журі в шоу «Х-фактор».

Більше на тему: Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста

У 2017 році після 4-х-річної паузи виступ Вєрки Сердючки на Atlas Weekend зібрав 100 000 глядачів.

Редакція сайту stb.ua вітає Андрія Данилка з днем ​​народження і бажає, щоб все завжди було хо-ро-шо!

Слідкуйте за найцікавішими новинами у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.