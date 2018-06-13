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Телеканал СТБ / Команда Костянтина Томільченка отримала чотири «Так» на America’s Got Talent

Команда Костянтина Томільченка отримала чотири «Так» на America’s Got Talent

Телеканал СТБ

Режисер-постановник та хореограф Костянтин Томільченко став учасником America’s Got Talent. Українська команда з номером The Escape отримала чотири «Так» від журі 13 сезону America’s Got Talent і пройшла в наступний етап конкурсу. Докладніше читайте в матеріалі.

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Українська команда вирушила підкорювати Америку на популярне шоу America’s Got Talent. Одним з учасників, творців номера і його головним героєм став Костянтин Томільченко. Саме він ставив номери для проектів СТБ, а також для представників України на Євробаченні в 2016 і 2018 роках.

За сюжетом The Escape головний герой, Костянтин Томільченко, перебуває у віртуальній реальності. Спочатку подорож проходить спокійно, але потім перетворюється на щось небезпечне. Герой потрапляє в різні місця: від лісу до морських глибин.

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«Цей номер виник як творчий експеримент, над яким ми почали працювати ще у квітні 2017 року. Нас зацікавило, що буде, якщо ми створимо танець у 3D-просторі, де виконавці зможуть переміщатися не тільки на сцені, а й над нею. Фактично вільно «літати» перед глядачами. Після кількох місяців експериментів ми зрозуміли, що це не лише можливо, але й може виглядати по-справжньому захопливо», – розповів Костянтин Томільченко.

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Хайді Клум, Саймон Коуелл та інші члени журі були в справжньому захваті та усі четверо сказали українцям «Так».

Пропонуємо оцінити творчість нашої команди, подивившись відео виступу.

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