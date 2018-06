Режиссер-постановщик и хореограф Константин Томильченко стал участником America’s Got Talent. Украинская команда с номером The Escape получила четыре «Да» от жюри 13 сезона America’s Got Talent и прошла в следующий этап конкурса. Подробнее читайте в материале.

Украинская команда отправилась покорять Америку на популярное шоу America’s Got Talent. Одним из участников, создателей номера и его главным героем стал Константин Томильченко. Именно он ставил номера для проектов СТБ, а также для представителей Украины на Евровидении в 2016 и 2018 годах.

По сюжету The Escape главный герой, Константин Томильченко, находится в виртуальной реальности. Сначала путешествие проходит спокойно, но после превращается в нечто опасное. Герой попадает в разные места: от леса до морских глубин.

Читайте также: Кто стал постановщиком номера MELOVIN’а на Евровидении-2018

«Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовало, что будет, если мы создадим танец в 3D-пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно «летать» перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно», – рассказал Константин Томильченко.

Читайте также: Евровидение-2018: MELOVIN рассказал о поддержке телеканала СТБ

Хайди Клум, Саймон Коуэлл и другие члены жюри были в полном восторге и все четверо сказали украинцам «Да».

Предлагаем оценить творчество нашей команды, посмотрев видео выступления.



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.