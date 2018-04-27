Постановка номера, костюми, спецефекти, трансфер та інші підготовки до Євробачення-2018 – аби все було на рівні, потрібна чимала сума. Третій рік поспіль головним спонсором представника від України стає телеканал СТБ. Саме він взяв на себе усі витрати щодо підготовки MELOVIN’а до наймасштабнішого європейського шоу.

Телеканал оплачує постановника, надання спецефектів європейською компанією, трансфер тощо.

– У нас один із найкращих постановників, і його ідеї завжди цікаві та недешеві, – каже продюсер Нацвідбору на Євробачення Юлія Прохорова. – Також важливо розуміти, що на деякі розцінки країни-учасниці вплинути не можуть. Наприклад, тендер з надання спецефектів виграє конкретна європейська фірма. Вона виставляє єдиний прайс для всіх. Ціни, звичайно ж, у євро. У перекладі на гривні виходить недешево.

Цього року телеканал СТБ вперше взяв на себе і оплату аранжування пісні. Зайнявся нею суддя Нацвідбору Євген Філатов. Щодо команди, яка полетить до Лісабона разом з MELOVIN’ом, цього року це буде стиліст каналу Катя Олішевська, саме вона працює з ним ще з часів «Х-фактора», Костянтин Томільченко і представники телеканалу «UA:Перший».

Сам MELOVIN каже, що дуже вдячний телеканалу СТБ за допомогу в підготовці його виступу: «Велике спасибі каналу СТБ за надану фінансову підтримку і за виконану роботу з підготовки. Насправді фінансова сторона – це важливо. Але ще важливіше, що в будь-який момент ми могли зателефонувати Наталії Франчук та Юлії Прохоровій, попросити про зустріч або просто порадитися. Нам жодного разу не відмовили. Дуже багато правильних рішень приймалися завдяки їхнім порадам. Дуже приємно знати, що це не ставлення на кшталт «дав грошей – і вистачить». Вони щиро переживають за мене як за артиста і за результат».

За матеріалами «Медіаняні»

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