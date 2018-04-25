PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / MELOVIN в Амстердамі: Я встиг закохатися

MELOVIN в Амстердамі: Я встиг закохатися

Телеканал СТБ

Нещодавно в Амстердамі відбувся найбільший промо-концерт напередодні конкурсу Євробачення-2018 – «Eurovision in Concert». Захід традиційно зібрав найкращих учасників майбутнього міжнародного пісенного конкурсу, серед яких, звичайно ж, був і MELOVIN. Що він думає про співака ALEKSEEV, як Амстердам зустрів представника від України і як за час поїздки MELOVIN встиг закохатися – читайте в матеріалі.

⛔️

A post shared by MÉLOVIN (@melovin_official) on

Днями MELOVIN відвідав Амстердам, де зустрівся з представниками багатьох країн на Євробачення-2018 і виконав свою конкурсну пісню «Under The Ladder».   «В Амстердам я їздив на промо-вечірку Євробачення. Атмосфера була дуже доброзичливою, всі підходили один до одного, знайомилися. Як тільки ми під’їхали до локації, на вході було багато фанів, деякі прийшли в лінзах (на мій подив) і у футболках з прапором України, ми фотографувалися, спілкувалися», – згадує співак.

Читайте також: Євробачення-2018: букмекери пророкують MELOVIN третє місце у півфіналі

За словами артиста, він не очікував такого теплого прийому.  

«Публіка прийняла мене дуже круто! Вони співали разом зі мною, танцювали і розчинялися в музиці. Я був дуже вражений, коли побачив близько 4500 людей. Аж розхвилювався: я ж думав, буде не більше тисячі», – поділився він.

Thank you #Amsterdam I love you! #ESC2018 #Eurovision #Eurovision2018

A post shared by MÉLOVIN (@melovin_official) on

Читайте також: Небачене Євробачення: чому MELOVIN не спілкується з колегами по сцені MELOVIN також зізнався, що зустрів на вечірці Євробачення й іншого популярного українського виконавця – ALEKSEEV. «З учасників я встиг познайомитися з Netta, EQUINOX і ALEKSEEV. До речі, з ALEKSEEV ми дуже тепло поспілкувалися, дуже приємно, що ми, як земляки, підтримали один одного, побажали удачі та не думали про «нездорову» конкуренцію», – зізнався він.

A post shared by MÉLOVIN (@melovin_official) on

Читайте також: MELOVIN про страхи, щирість та дива

За час перебування в Амстердамі співак перейнявся не тільки атмосферою Євробачення-2018, а й власне містом.

«Я встиг закохатися в Амстердам! Мені сподобалася їхня архітектура, люди і спосіб життя. Особливою любов’ю став велосипед. У них це головний вид транспорту. До того ж за його допомогою я і встиг розглянути це місто з різних ракурсів, перейнятися атмосферою і просто закохатися», – розповів MELOVIN.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ