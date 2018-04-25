Нещодавно в Амстердамі відбувся найбільший промо-концерт напередодні конкурсу Євробачення-2018 – «Eurovision in Concert». Захід традиційно зібрав найкращих учасників майбутнього міжнародного пісенного конкурсу, серед яких, звичайно ж, був і MELOVIN. Що він думає про співака ALEKSEEV, як Амстердам зустрів представника від України і як за час поїздки MELOVIN встиг закохатися – читайте в матеріалі.

⛔️ A post shared by MÉLOVIN (@melovin_official) on Apr 16, 2018 at 1:39am PDT

Днями MELOVIN відвідав Амстердам, де зустрівся з представниками багатьох країн на Євробачення-2018 і виконав свою конкурсну пісню «Under The Ladder». «В Амстердам я їздив на промо-вечірку Євробачення. Атмосфера була дуже доброзичливою, всі підходили один до одного, знайомилися. Як тільки ми під’їхали до локації, на вході було багато фанів, деякі прийшли в лінзах (на мій подив) і у футболках з прапором України, ми фотографувалися, спілкувалися», – згадує співак.

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За словами артиста, він не очікував такого теплого прийому.

«Публіка прийняла мене дуже круто! Вони співали разом зі мною, танцювали і розчинялися в музиці. Я був дуже вражений, коли побачив близько 4500 людей. Аж розхвилювався: я ж думав, буде не більше тисячі», – поділився він.

Читайте також: Небачене Євробачення: чому MELOVIN не спілкується з колегами по сцені MELOVIN також зізнався, що зустрів на вечірці Євробачення й іншого популярного українського виконавця – ALEKSEEV. «З учасників я встиг познайомитися з Netta, EQUINOX і ALEKSEEV. До речі, з ALEKSEEV ми дуже тепло поспілкувалися, дуже приємно, що ми, як земляки, підтримали один одного, побажали удачі та не думали про «нездорову» конкуренцію», – зізнався він.

A post shared by MÉLOVIN (@melovin_official) on Apr 22, 2018 at 5:08am PDT

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За час перебування в Амстердамі співак перейнявся не тільки атмосферою Євробачення-2018, а й власне містом.

«Я встиг закохатися в Амстердам! Мені сподобалася їхня архітектура, люди і спосіб життя. Особливою любов’ю став велосипед. У них це головний вид транспорту. До того ж за його допомогою я і встиг розглянути це місто з різних ракурсів, перейнятися атмосферою і просто закохатися», – розповів MELOVIN.

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