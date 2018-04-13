Загадкового та неординарного співака MELOVIN‘a завжди переслідували містичні знаки та події. Чому артист не підтримує стосунки зі своїми сценічними колегами та яку роль зіграв у його житті рояль — дізнайтесь із нашого матеріалу.

MELOVIN розповів, що його батько колись перевозив роялі. Бажаючі могли забрати до себе інструменти, однак робити цього ніхто не хотів. Роялі вважали звичайними меблями, тому все, що чекало на них, — це спалення. Та за іронією долі за кілька років у родині народився хлопчик, який захопився музикою та почав грати на фортепіано.

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Згодом хлопець зрозумів, що його покликання – це музика. Ще в школі він закривався на кілька годин в актовому залі з фортепіано і весь час грав. А ось стосунки з однолітками у нього так і не склалися.

У той же час співак зізнався, що не підтримує зв’язок і з колегами, а віддає перевагу дистанції і музиці.

«Я завжди тримаюсь осторонь, оскільки вважаю, що найкрутіший помічник — це ти сам», — прокоментував артист.

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Таку поведінку виконавець пов’язує з тим, що колись він переніс тяжку образу, та після того випадку більше нікого не пускає до себе в душу.

«Колись на дитячому ранку я зіграв Вєрку Сердючку. Проте однолітки не сприйняли мій образ і почали зневажливо до мене ставитися, ображати та навіть бити. Це був перший випадок, який змусив мене закритися», — розповів виконавець.

Пристрасть до музики та співу стала не тільки порятунком від переживань, але й згодом привела MELOVIN‘a до перемоги у Нацвідборі на Євробачення-2018.



Video: Небачене Євробачення: чому MELOVIN не спілкується з колегами по сцені У проекті Небачене Євробачення 2018 MELOVIN розповів про те, як рояль допоміг йому перемогти в Нацвідборі на Євробачення 2018 і чому він не спілкується з колегами по сцені