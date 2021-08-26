До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни ― новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені! Детальніше читайте в матеріалі.

Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А ведучою диджитального бекстейдж-шоу ― співачка Jerry Heil. У складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Телевізійні кастинги вже закінчилися. Зйомки проходили в столичному Палаці культури КПІ.

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках проєкту:

* «Україна має талант» ― це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту ― StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця ― Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту ― Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

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