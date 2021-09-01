Стала известна дата старта проекта «Україна має талант»
К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант», премьера которого состоится уже этой осенью! Подробнее читайте в материале.
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Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звёздными судьями ― Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А ведущей диджитального бекстейдж-шоу – певица Jerry Heil. В составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.
Телевизионные кастинги уже закончились. Съемки проходили в столичном Дворце культуры КПИ.
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Следите за новостями о новом сезоне на официальных страницах «Україна має талант»:
*«Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.
Производство проекта – StarLightProduction.
Студия № 3, руководитель – Елизавета Гусева.
Руководитель проекта – Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).
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