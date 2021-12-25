25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы, танцоры и наряды судьи легендарного шоу ― Ксении Мишиной. Давайте вместе вспомним лучшие образы очаровательной Ксении Мишиной на «Україна має талант»-2021!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте с открытым сердцем.

Смотрите образы Ксении Мишиной на «Україна має талант»-2021 прямо сейчас!

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