25 грудня о 19:00 відбувся показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки, танцюристи та вбрання судді легендарного шоу ― Ксенії Мішиної. Згадаймо разом найкращі образи чарівної Ксенії Мішиної на «Україна має талант»-2021!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу, перша українська Холостячка та еталон жіночності для мільйонів українок. Вона відкрила своє серце всій країні та хоче, щоб кожен учасник «Україна має талант» ішов до своєї мрії з відкритим серцем.

Дивіться образи Ксенії Мішиної на «Україна має талант»-2021 просто зараз!

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