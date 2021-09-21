«Супербабуся» випуск 38 від 21.09.2021: Чим дивуватиме суперниць олдскульна бабуся Таскіра?
21 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 38 випуск проєкту «Супербабуся». Олдскульна бабуся Таскіра запросить нових подруг подивитися, як вона виховала семеро дітей і сімох онуків.
Video: «Супербабуся» випуск 38 від 21.09.2021: Чим дивуватиме суперниць олдскульна бабуся Таскіра?
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У гості цього разу запрошує мати-героїня Таскіра. Учасниця проєкту разом з чоловіком виростила семеро дітей, а тепер виховує сімох онуків і правнучку.
Таскіра постійно приймає гостей ― то дітей, то онуків. Своїх рідних вона завжди балує смачними стравами за особливими рецептами.
У 38 випуску реаліті «Супербабуся» від 21.09.2021 ми дізнаємося:
- Як самореалізувалася Таскіра крім сімейних обов’язків?
- Як ставляться до її світогляду чоловік і діти?
- Що викликало в Таскіри бажання заводити велику родину, і що думають про це її діти?
- Чим героїня шокувала всіх учасниць проєкту «Супербабуся»?
- Що розповіли діти про Таскіру під час особистого спілкування?
Дивіться нові випуски реаліті «Супербабуся» з понеділка по четвер о 19:00 на СТБ!
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