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«Супербабуся» випуск 38 від 21.09.2021: Чим дивуватиме суперниць олдскульна бабуся Таскіра?

21.09.2021

21 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 38 випуск проєкту «Супербабуся». Олдскульна бабуся Таскіра запросить нових подруг подивитися, як вона виховала семеро дітей і сімох онуків.

Video: «Супербабуся» випуск 38 від 21.09.2021: Чим дивуватиме суперниць олдскульна бабуся Таскіра?

У 38 випуску проекту Супербабуся мати і бабуся-героїня Таскіра запросить до себе на інспекцію учасниць Супербабусі. Чим дивуватиме олдскульна бабуся Таскіра?

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У гості цього разу запрошує мати-героїня Таскіра. Учасниця проєкту разом з чоловіком виростила семеро дітей, а тепер виховує сімох онуків і правнучку.

Таскіра постійно приймає гостей ― то дітей, то онуків. Своїх рідних вона завжди балує смачними стравами за особливими рецептами.

У 38 випуску реаліті «Супербабуся» від 21.09.2021 ми дізнаємося:

  • Як самореалізувалася Таскіра крім сімейних обов’язків?
  • Як ставляться до її світогляду чоловік і діти?
  • Що викликало в Таскіри бажання заводити велику родину, і що думають про це її діти?
  • Чим героїня шокувала всіх учасниць проєкту «Супербабуся»?
  • Що розповіли діти про Таскіру під час особистого спілкування?

Дивіться нові випуски реаліті «Супербабуся» з понеділка по четвер о 19:00 на СТБ!

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