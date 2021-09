«Супербабуся» випуск 38 від 21.09.2021: Чим дивуватиме суперниць олдскульна бабуся Таскіра?

21 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 38 випуск проєкту «Супербабуся». Олдскульна бабуся Таскіра запросить нових подруг подивитися, як вона виховала семеро дітей і сімох онуків.

У гості цього разу запрошує мати-героїня Таскіра. Учасниця проєкту разом з чоловіком виростила семеро дітей, а тепер виховує сімох онуків і правнучку.

Таскіра постійно приймає гостей ― то дітей, то онуків. Своїх рідних вона завжди балує смачними стравами за особливими рецептами.

У 38 випуску реаліті «Супербабуся» від 21.09.2021 ми дізнаємося:

