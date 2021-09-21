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«Супербабушка» выпуск 38 от 21.09.2021: Чем будет удивлять соперниц олдскульная бабушка Таскира?

21.09.2021

21 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 38 выпуск проекта «Супербабушка». Олдскульная бабушка Таскира приглашает новых подруг посмотреть, как она воспитала семерых детей и семерых внуков.

Video: «Супербабушка» выпуск 38 от 21.09.2021: Чем будет удивлять соперниц олдскульная бабушка Таскира?

В 38 выпуске проекта Супербабушка мать и бабушка-героиня Таскира пригласит к себе на инспекцию участниц Супербабушки. Чем будет удивлять олдскульная бабушка Таскира?

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В гости в этот раз приглашает мать-героиня Таскира. Участница проекта вместе с супругом вырастила семерых детей, а сейчас воспитывает семерых внуков и правнучку.  

Таскира постоянно принимает гостей ― то детей, то внуков. Своих родных она всегда балует вкусными блюдами, приготовленными по особым рецептам.

В 38 выпуске реалити «Супербабушка» от 21.09.2021 мы узнаем: 

  • Как самореализовалась Таскира помимо семейных обязанностей?
  • Как относятся к ее мировоззрению муж и дети?
  • Что вызвало у Таскиры желание заводить большую семью, и что думают об этом ее дети?
  • Чем героиня шокировала всех участниц проекта «Супербабушка»?
  • Что рассказали дети о Таскире во время личного общения?

Смотрите новые выпуски реалити «Супербабушка» с понедельника по четверг в 19:00 на СТБ!

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