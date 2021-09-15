«Супербабуся» випуск 35 від 15.09.2021: Чому бабуся-зірка забрала онука до себе?
15 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 35 випуск проєкту «Супербабуся», в якому бабуся-зірка Світлана покаже учасницям своє сільське життя та розповість про родину.
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Світлана — звичайна сільська жінка, яка має чимало талантів. Вона пише вірші, пісні, знає більше 400 приказок і прислів’їв та співає в хорі «Десняночка». Бабуся-зірка має двох прекрасних доньок і шестеро онуків. Головний принцип її виховання — це праця. Світлана вважає себе супербабусею, бо виховує онуків творчо, без крику і вчить їх бути чемними, добрими та працьовитими людьми.
У 35 випуску реаліті «Супербабуся» від 15.09.2021 ми дізнаємося:
- Як Світлана привчала до праці учасниць?
- Чому по господарству бабусі Світлані допомагає лише один онук?
- Які методи покарання використовує бабуся-зірка?
- Чому старший онук постійно проживає з бабусею?
- Яка трагедія сталася в подружньому житті Світлани?
- На які героїчні вчинки вона наважилася заради своїх дітей?
Video: «Супербабуся» випуск 35 від 15.09.2021: Чому бабуся-зірка забрала онука до себе?
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