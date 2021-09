«Супербабуся» випуск 35 від 15.09.2021: Чому бабуся-зірка забрала онука до себе?

15 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 35 випуск проєкту «Супербабуся», в якому бабуся-зірка Світлана покаже учасницям своє сільське життя та розповість про родину.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 33 від 13.09.2021: Які трагічні події відбулися в житті просвітленої бабусі Лариси?

Світлана — звичайна сільська жінка, яка має чимало талантів. Вона пише вірші, пісні, знає більше 400 приказок і прислів’їв та співає в хорі «Десняночка». Бабуся-зірка має двох прекрасних доньок і шестеро онуків. Головний принцип її виховання — це праця. Світлана вважає себе супербабусею, бо виховує онуків творчо, без крику і вчить їх бути чемними, добрими та працьовитими людьми.

У 35 випуску реаліті «Супербабуся» від 15.09.2021 ми дізнаємося:

Більше на тему: Бабуся-анархія, бабуся-зірка, просвітлена бабуся і бабуся-подружка — учасниці дев’ятого тижня проєкту «Супербабуся»

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.