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«Супербабуся» випуск 35 від 15.09.2021: Чому бабуся-зірка забрала онука до себе?

15.09.2021

15 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 35 випуск проєкту «Супербабуся», в якому бабуся-зірка Світлана покаже учасницям своє сільське життя та розповість про родину. 

супербабушка

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 33 від 13.09.2021: Які трагічні події відбулися в житті просвітленої бабусі Лариси?

Світлана — звичайна сільська жінка, яка має чимало талантів. Вона пише вірші, пісні, знає більше 400 приказок і прислів’їв та співає в хорі «Десняночка». Бабуся-зірка має двох прекрасних доньок і шестеро онуків. Головний принцип її виховання — це праця. Світлана вважає себе супербабусею, бо виховує онуків творчо, без крику і вчить їх бути чемними, добрими та працьовитими людьми. 

У 35 випуску реаліті «Супербабуся» від 15.09.2021 ми дізнаємося:

  • Як Світлана привчала до праці учасниць?
  • Чому по господарству бабусі Світлані допомагає лише один онук?
  • Які методи покарання використовує бабуся-зірка?
  • Чому старший онук постійно проживає з бабусею?
  • Яка трагедія сталася в подружньому житті Світлани?
  • На які героїчні вчинки вона наважилася заради своїх дітей?

Video: «Супербабуся» випуск 35 від 15.09.2021: Чому бабуся-зірка забрала онука до себе?

15 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 35 випуск проєкту Супербабуся, в якому бабуся-зірка Світлана покаже учасницям своє сільське життя та розповість про родину.

Більше на тему: Бабуся-анархія, бабуся-зірка, просвітлена бабуся і бабуся-подружка — учасниці дев’ятого тижня проєкту «Супербабуся»

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