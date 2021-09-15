15 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 35 выпуск проекта «Супербабушка», в котором бабушка-звезда Светлана покажет участницам свою сельскую жизнь и расскажет о семье.

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Светлана — обычная сельская женщина, у которой много талантов. Она пишет стихи, песни, знает более 400 поговорок и пословиц и поет в хоре «Десняночка». У бабушки-звезды есть две прекрасные дочери и шесть внуков. Главный принцип ее воспитания — это труд. Светлана считает себя супербабушкой, потому что воспитывает внуков творчески, без крика и учит их быть вежливыми, добрыми и трудолюбивыми людьми.

В 35 выпуске реалити «Супербабушка» от 15.09.2021 мы узнаем:

Как Светлана приучала к труду участниц?

Почему по хозяйству бабушке Свете помогает только один внук?

Какие методы наказания использует бабушка-звезда?

Почему старший внук постоянно проживает с бабушкой?

Какая трагедия произошла в супружеской жизни Светланы?

На какие подвиги она пошла ради своих детей?

Video: «Супербабушка» выпуск 35 от 15.09.2021: Почему бабушка-звезда забрала внука к себе? 15 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 35 выпуск проекта Супербабушка, в котором бабушка-звезда Светлана покажет участницам свою сельскую жизнь и расскажет о семье

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