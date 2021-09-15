«Супербабушка» выпуск 35 от 15.09.2021: Почему бабушка-звезда забрала внука к себе?
15 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 35 выпуск проекта «Супербабушка», в котором бабушка-звезда Светлана покажет участницам свою сельскую жизнь и расскажет о семье.
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Светлана — обычная сельская женщина, у которой много талантов. Она пишет стихи, песни, знает более 400 поговорок и пословиц и поет в хоре «Десняночка». У бабушки-звезды есть две прекрасные дочери и шесть внуков. Главный принцип ее воспитания — это труд. Светлана считает себя супербабушкой, потому что воспитывает внуков творчески, без крика и учит их быть вежливыми, добрыми и трудолюбивыми людьми.
В 35 выпуске реалити «Супербабушка» от 15.09.2021 мы узнаем:
- Как Светлана приучала к труду участниц?
- Почему по хозяйству бабушке Свете помогает только один внук?
- Какие методы наказания использует бабушка-звезда?
- Почему старший внук постоянно проживает с бабушкой?
- Какая трагедия произошла в супружеской жизни Светланы?
- На какие подвиги она пошла ради своих детей?
Video: «Супербабушка» выпуск 35 от 15.09.2021: Почему бабушка-звезда забрала внука к себе?
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