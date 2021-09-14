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«Супербабуся» випуск 34 від 14.09.2021: Як бабуся-анархія справляється з чотирма онуками?

14.09.2021

14 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 34 випуск реаліті «Супербабуся», в якому бабуся-анархія Людмила поділиться методами виховання онуків  і познайомить учасниць зі своєю великою родиною.

Video: «Супербабуся» випуск 34 від 14.09.2021: Як бабуся-анархія справляється з чотирма онуками?

У 34 випуску проєкту Супербабуся ми побачимо інспекцію квартири бабусі-анархії Людмили. Що думають про методи виховання конкуренти інші учасниці Супербабусі

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Людмила — успішна бізнес-леді, яка досягла високого рівня в кар’єрі, і тепер може приділяти час своїм захопленням, втілювати мрії і займатися чотирма онуками. Вона вважає себе супербабусею, адже виховала хороших дітей, які справляються з функціями батьків, а сама Людмила тільки трохи корегує цей процес. Її кредо виховання — надавати максимальну свободу і своїм прикладом вчити онуків бути щасливими.

У 34 випуску реаліті «Супербабуся» від 14.09.2021 ми дізнаємося:

  • Чому Людмила продала успішний бізнес?
  • Що насправді штовхнуло бабусю-анархію переплисти Босфор?
  • Які вольності дозволяє вона онукам?
  • Чому невістка ображається на Люду?
  • Що розповіла дочка Людмили про маму?
  • Від чого героїні довелося рятувати чоловіка?
  • Які поради щодо виховання дасть учасниці Дмитро Карпачов?

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