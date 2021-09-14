«Супербабуся» випуск 34 від 14.09.2021: Як бабуся-анархія справляється з чотирма онуками?
14 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 34 випуск реаліті «Супербабуся», в якому бабуся-анархія Людмила поділиться методами виховання онуків і познайомить учасниць зі своєю великою родиною.
Video: «Супербабуся» випуск 34 від 14.09.2021: Як бабуся-анархія справляється з чотирма онуками?
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Людмила — успішна бізнес-леді, яка досягла високого рівня в кар’єрі, і тепер може приділяти час своїм захопленням, втілювати мрії і займатися чотирма онуками. Вона вважає себе супербабусею, адже виховала хороших дітей, які справляються з функціями батьків, а сама Людмила тільки трохи корегує цей процес. Її кредо виховання — надавати максимальну свободу і своїм прикладом вчити онуків бути щасливими.
У 34 випуску реаліті «Супербабуся» від 14.09.2021 ми дізнаємося:
- Чому Людмила продала успішний бізнес?
- Що насправді штовхнуло бабусю-анархію переплисти Босфор?
- Які вольності дозволяє вона онукам?
- Чому невістка ображається на Люду?
- Що розповіла дочка Людмили про маму?
- Від чого героїні довелося рятувати чоловіка?
- Які поради щодо виховання дасть учасниці Дмитро Карпачов?
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