14 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 34 випуск реаліті «Супербабуся», в якому бабуся-анархія Людмила поділиться методами виховання онуків і познайомить учасниць зі своєю великою родиною.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 33 від 13.09.2021: Які трагічні події відбулися в житті просвітленої бабусі Лариси?

Людмила — успішна бізнес-леді, яка досягла високого рівня в кар’єрі, і тепер може приділяти час своїм захопленням, втілювати мрії і займатися чотирма онуками. Вона вважає себе супербабусею, адже виховала хороших дітей, які справляються з функціями батьків, а сама Людмила тільки трохи корегує цей процес. Її кредо виховання — надавати максимальну свободу і своїм прикладом вчити онуків бути щасливими.

У 34 випуску реаліті «Супербабуся» від 14.09.2021 ми дізнаємося:

Більше на тему: Бабуся-анархія, бабуся-зірка, просвітлена бабуся і бабуся-подружка — учасниці дев’ятого тижня проєкту «Супербабуся»

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.