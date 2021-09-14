14 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 34 випуск реаліті «Супербабуся», в якому бабуся-анархія Людмила поділиться методами виховання онуків і познайомить учасниць зі своєю великою родиною.

Video: «Супербабуся» випуск 34 від 14.09.2021: Як бабуся-анархія справляється з чотирма онуками? У 34 випуску проєкту Супербабуся ми побачимо інспекцію квартири бабусі-анархії Людмили. Що думають про методи виховання конкуренти інші учасниці Супербабусі

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Людмила — успішна бізнес-леді, яка досягла високого рівня в кар’єрі, і тепер може приділяти час своїм захопленням, втілювати мрії і займатися чотирма онуками. Вона вважає себе супербабусею, адже виховала хороших дітей, які справляються з функціями батьків, а сама Людмила тільки трохи корегує цей процес. Її кредо виховання — надавати максимальну свободу і своїм прикладом вчити онуків бути щасливими.

У 34 випуску реаліті «Супербабуся» від 14.09.2021 ми дізнаємося:

Чому Людмила продала успішний бізнес?

Що насправді штовхнуло бабусю-анархію переплисти Босфор?

Які вольності дозволяє вона онукам?

Чому невістка ображається на Люду?

Що розповіла дочка Людмили про маму?

Від чого героїні довелося рятувати чоловіка?

Які поради щодо виховання дасть учасниці Дмитро Карпачов?

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