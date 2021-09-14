14 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 34 выпуск реалити «Супербабушка», в котором бабушка-анархия Людмила поделится методами воспитания внуков и познакомит участниц со своей большой семьей.

Video: «Супербабушка» выпуск 34 от 14.09.2021: Как бабушка-анархия справляется с четырьмя внуками? В 34 выпуске проекта Супербабушка мы увидим инспекцию квартиры бабушки-анархии Людмилы. Что скажут участницы Супербабушки о методах воспитания конкурентки

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Людмила — успешная бизнес-леди, которая достигла высокого уровня в карьере и теперь может уделять время своим увлечениям, воплощать мечты и заниматься внуками, которых у нее четверо. Она считает себя супербабушкой, потому что воспитала хороших детей, которые справляются с функциями родителей, а сама Людмила только немного корректирует этот процесс. Ее кредо воспитания — предоставлять максимальную свободу и своим примером учить внуков быть счастливыми.

В 34 выпуске реалити «Супербабушка» от 14.09.2021 мы узнаем:

Почему Людмила продала успешный бизнес?

Что на самом деле толкнуло бабушку-анархию переплыть Босфор?

Какие вольности она позволяет внукам?

Почему невестка обижается на Люду?

Что рассказала дочь Людмилы о маме?

От чего героине пришлось спасать мужа?

Какие советы по воспитанию даст участнице Дмитрий Карпачев?

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