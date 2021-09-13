«Супербабуся» випуск 33 від 13.09.2021: Які методи виховання у просвітленої бабусі Лариси?
13 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 33 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з усіма героїнями дев’ятого тижня і побуваємо в гостях у просвітленої бабусі Лариси.
Video: «Супербабуся» випуск 33 від 13.09.2021: Які методи виховання у просвітленої бабусі Лариси?
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Лариса повністю реалізувала себе і працює на керівній посаді у фінансовій сфері. У героїні багато захоплень: вона пише вірші, займається йогою, вивчає мови і любить подорожувати. Лариса — щаслива мама шістьох дітей і бабуся однієї онучки. Вона вважає, що бабуся обов’язково повинна бути прикладом для наступних поколінь.
У 33 випуску реаліті «Супербабуся» від 13.09.2021 ми дізнаємося:
- Чи справді просвітлена бабуся є прикладом для своїх дітей та онуки?
- Чому донька Лариси вважає, що в майбутньому повинна відплатити мамі за витрачені на неї любов, турботу і час?
- Що привело героїню до духовних практик?
- Чому син Лариси змушений був відмовитися від своєї мрії?
- Яка трагедія сталася в родині Лариси?
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