«Супербабуся» випуск 33 від 13.09.2021: Які методи виховання у просвітленої бабусі Лариси?

13 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 33 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з усіма героїнями дев’ятого тижня і побуваємо в гостях у просвітленої бабусі Лариси.

Лариса повністю реалізувала себе і працює на керівній посаді у фінансовій сфері. У героїні багато захоплень: вона пише вірші, займається йогою, вивчає мови і любить подорожувати. Лариса — щаслива мама шістьох дітей і бабуся однієї онучки. Вона вважає, що бабуся обов’язково повинна бути прикладом для наступних поколінь.

У 33 випуску реаліті «Супербабуся» від 13.09.2021 ми дізнаємося:

