13 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 33 выпуск проекта «Супербабушка». Мы познакомимся со всеми героинями девятой недели и отправимся в гости к просветленной бабушке Ларисе.

Video: «Супербабушка» выпуск 33 от 13.09.2021: Какие методы воспитания у просветленной бабушки Ларисы? В 33 выпуске проекта Супербабушка мы увидим героинь 9 недели. А после к себе на инспекцию участниц Супербабушки пригласит просветленная бабушка Лариса

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Лариса полностью реализовала себя и работает на руководящей должности в финансовой сфере. У героини множество увлечений: она пишет стихи, занимается йогой, изучает языки и любит путешествовать. Лариса — счастливая мама шестерых детей и бабушка одной внучки. Она считает, что бабушка обязательно должна быть примером для следующих поколений.

В 33 выпуске реалити «Супербабушка» от 13.09.2021 мы узнаем:

Действительно ли просветленная бабушка является примером для своих детей и внучки?

Почему дочь Ларисы считает, что в будущем должна отплатить маме за потраченные на нее любовь, заботу и время?

Что привело героиню к духовным практикам?

Почему сын Ларисы вынужден был отказаться от своей мечты?

Какая трагедия произошла в семье Ларисы?

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