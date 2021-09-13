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«Супербабушка» выпуск 33 от 13.09.2021: Какие методы воспитания у просветленной бабушки Ларисы?

13.09.2021

13 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 33 выпуск проекта «Супербабушка». Мы познакомимся со всеми героинями девятой недели и отправимся в гости к просветленной бабушке Ларисе. 

Video: «Супербабушка» выпуск 33 от 13.09.2021: Какие методы воспитания у просветленной бабушки Ларисы?

В 33 выпуске проекта Супербабушка мы увидим героинь 9 недели. А после к себе на инспекцию участниц Супербабушки пригласит просветленная бабушка Лариса

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Лариса полностью реализовала себя и работает на руководящей должности в финансовой сфере. У героини множество увлечений: она пишет стихи, занимается йогой, изучает языки и любит путешествовать. Лариса — счастливая мама шестерых детей и бабушка одной внучки. Она считает, что бабушка обязательно должна быть примером для следующих поколений. 

В 33 выпуске реалити «Супербабушка» от 13.09.2021 мы узнаем: 

  • Действительно ли просветленная бабушка является примером для своих детей и внучки?
  • Почему дочь Ларисы считает, что в будущем должна отплатить маме за потраченные на нее любовь, заботу и время?
  • Что привело героиню к духовным практикам?
  • Почему сын Ларисы вынужден был отказаться от своей мечты?
  • Какая трагедия произошла в семье Ларисы?

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