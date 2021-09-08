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«Супербабуся» випуск 31 від 08.09.2021: Чому в шаленої бабусі Тетяни виникають непорозуміння з дочкою?

08.09.2021

Героїнею 31 випуску проєкту «Супербабуся» стане шалена бабуся Тетяна, яка дозволяє онукам усе. Та чи вдалося їй при цьому побудувати гармонійні стосунки з донькою?

супербабушка

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У Тетяни є донька і двоє онуків: 7-річна Алексія і 5-річний Леон. Бабуся стверджує, що вчить дітей радіти життю і дозволяє їм робити практично все. Крім того Тетяна посилено доглядає за собою, адже хоче, щоб онуки пишалися молодою ​​бабусею і брали з неї приклад. Героїня вважає себе супербабусею, бо дарує онукам щасливе, веселе, цікаве дитинство.

У 31 випуску реаліті «Супербабуся» від 08.09.2021 ви дізнаєтеся:

  • Яку втрату пережила Тетяна?
  • Чому вона не приймає ані себе, ані свою дочку?
  • З яких питань у шаленої бабусі виникають непорозуміння з донькою?
  • Як оцінять досягнення Тетяни конкурентки?
  • Що станеться під час бесіди героїні з Дмитром Карпачовим?

Video: «Супербабуся» випуск 31 від 08.09.2021: Чому в шаленої бабусі Тетяни виникають непорозуміння з дочкою?

Героїнею 31 випуску проєкту Супербабуся стане шалена бабуся Тетяна, яка дозволяє онукам усе. Та чи вдалося супербабусі побудувати гармонійні стосунки з донькою?

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