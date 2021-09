Героїнею 31 випуску проєкту «Супербабуся» стане шалена бабуся Тетяна, яка дозволяє онукам усе. Та чи вдалося їй при цьому побудувати гармонійні стосунки з донькою?

У Тетяни є донька і двоє онуків: 7-річна Алексія і 5-річний Леон. Бабуся стверджує, що вчить дітей радіти життю і дозволяє їм робити практично все. Крім того Тетяна посилено доглядає за собою, адже хоче, щоб онуки пишалися молодою ​​бабусею і брали з неї приклад. Героїня вважає себе супербабусею, бо дарує онукам щасливе, веселе, цікаве дитинство.

У 31 випуску реаліті «Супербабуся» від 08.09.2021 ви дізнаєтеся:

