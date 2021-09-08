«Супербабушка» выпуск 31 от 08.09.2021: Почему у шальной бабушки Татьяны возникают разногласия с дочерью?
Героиней 31 выпуска проекта «Супербабушка» станет шальная бабушка Татьяна, которая позволяет внукам все. Но удалось ли ей при этом выстроить гармоничные отношения с дочерью?
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У Татьяны есть дочь и двое внуков: 7-летняя Алексия и 5-летний Леон. Бабушка утверждает, что учит детей радоваться жизни и разрешает им делать практически все. Кроме того Татьяна усиленно ухаживает за собой, потому что хочет, чтобы внуки гордились молодой бабушкой и брали с нее пример. Героиня считает себя супербабушкой, ведь дарит внукам счастливое, веселое, интересное детство.
В 31 выпуске реалити «Супербабушка» от 08.09.2021 вы узнаете:
- Какую утрату пережила Татьяна?
- Почему она не принимает ни себя, ни свою дочь?
- По каким вопросам у шальной бабушки возникают разногласия с дочерью?
- Как оценят достижения Татьяны конкурентки?
- Что произойдет во время беседы героини с Дмитрием Карпачевым?
Video: «Супербабушка» выпуск 31 от 08.09.2021: Почему у шальной бабушки Татьяны возникают разногласия с дочерью?
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