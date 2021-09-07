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«Супербабуся» випуск 30 від 07.09.2021: Що змусило бабусю-гімнастку покинути улюблену справу?

07.09.2021

Героїнею 30 випуску проєкту «Супербабуся» стане бабуся-гімнастка Світлана, яка вражатиме конкуренток своїми талантами. Чи оцінять учасниці хазяйновитість, самореалізацію і методи виховання Світлани, дивіться в 30 випуску «Супербабусі» від 07.09.2021.

Video: «Супербабуся» випуск 30 від 07.09.2021: Що змусило бабусю-гімнастку покинути улюблену справу?

Супербабуся випуск 30: Світлана дозволяє дітям порушувати правила. Але чи правильно це, розповість Дмитро Карпачов у 30 випуску проєкту Супербабуся від 07.09.2021

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Світлана — тренерка з художньої гімнастики і хореографиня. Разом із чоловіком вона виховала двох доньок, а тепер насолоджується спілкуванням із п’ятьма онуками. Героїня вважає себе супербабусею, бо дотримується сучасних методів виховання.

У 30 випуску реаліті «Супербабуся» від 07.09.2021 ви дізнаєтеся:

  • Що змусило Світлану відмовитися від улюбленої справи?
  • Чому бабуся-гімнастка вирішила присвятити своє життя чоловікові і дітям?
  • Чи правда, що чоловік Світлани — диктатор?
  • До чого призведе ігнорування бабусею правил для дітей, встановлених їхніми батьками?
  • Як оцінять героїню суперниці?

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