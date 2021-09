Героїнею 30 випуску проєкту «Супербабуся» стане бабуся-гімнастка Світлана, яка вражатиме конкуренток своїми талантами. Чи оцінять учасниці хазяйновитість, самореалізацію і методи виховання Світлани, дивіться в 30 випуску «Супербабусі» від 07.09.2021.

Світлана — тренерка з художньої гімнастики і хореографиня. Разом із чоловіком вона виховала двох доньок, а тепер насолоджується спілкуванням із п’ятьма онуками. Героїня вважає себе супербабусею, бо дотримується сучасних методів виховання.

У 30 випуску реаліті «Супербабуся» від 07.09.2021 ви дізнаєтеся:

