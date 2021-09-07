Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабушка» выпуск 30 от 07.09.2021: Что заставило бабушку-гимнастку оставить любимое дело?

07.09.2021

Героиней 30 выпуска проекта «Супербабушка» станет бабушка-гимнастка Светлана, которая будет впечатлять конкуренток своими талантами. Оценят ли участницы хозяйственность, самореализацию и методы воспитания Светланы, смотрите в 30 выпуске «Супербабушки» от 07.09.2021.

Video: «Супербабушка» выпуск 30 от 07.09.2021: Что заставило бабушку-гимнастку оставить любимое дело?

Супербабушка выпуск 30: Светлана позволяет детям нарушать правила. Но правильно ли это, расскажет Дмитрий Карпачев в 30 выпуске проекта Супербабушка от 07.09.2021

Больше по теме: Бабушка-няня, бабушка-гимнастка, шальная бабушка и бабушка-порядок — участницы восьмой недели проекта «Супербабушка»

Светлана — тренер по художественной гимнастике и хореограф. Вместе с мужем она воспитала двоих дочерей, а теперь наслаждается общением с пятью внуками. Героиня считает себя супербабушкой, потому что следует современным методам воспитания. 

В 30 выпуске реалити «Супербабушка» от 07.09.2021 вы узнаете:

  • Что заставило Светлану отказаться от любимого дела?   
  • Почему бабушка-гимнастка решила посвятить свою жизнь мужу и детям?
  • Правда ли, что муж Светланы — диктатор?
  • К чему приведет игнорирование бабушкой правил для детей, установленных их родителями?
  • Как оценят героиню соперницы?

Больше по теме: «Супербабушка» выпуск 29 от 06.09.2021: Почему бабушка-няня Лариса посвящает всю себя внучкам?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить