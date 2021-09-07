Героиней 30 выпуска проекта «Супербабушка» станет бабушка-гимнастка Светлана, которая будет впечатлять конкуренток своими талантами. Оценят ли участницы хозяйственность, самореализацию и методы воспитания Светланы, смотрите в 30 выпуске «Супербабушки» от 07.09.2021.

Video: «Супербабушка» выпуск 30 от 07.09.2021: Что заставило бабушку-гимнастку оставить любимое дело? Супербабушка выпуск 30: Светлана позволяет детям нарушать правила. Но правильно ли это, расскажет Дмитрий Карпачев в 30 выпуске проекта Супербабушка от 07.09.2021

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Светлана — тренер по художественной гимнастике и хореограф. Вместе с мужем она воспитала двоих дочерей, а теперь наслаждается общением с пятью внуками. Героиня считает себя супербабушкой, потому что следует современным методам воспитания.

В 30 выпуске реалити «Супербабушка» от 07.09.2021 вы узнаете:

Что заставило Светлану отказаться от любимого дела?

Почему бабушка-гимнастка решила посвятить свою жизнь мужу и детям?

Правда ли, что муж Светланы — диктатор?

К чему приведет игнорирование бабушкой правил для детей, установленных их родителями?

Как оценят героиню соперницы?

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