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«Супербабушка» выпуск 29 от 06.09.2021: Почему бабушка-няня Лариса посвящает всю себя внучкам?

06.09.2021

6 сентября в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 29 выпуск психологического реалити «Супербабушка», где впервые встретятся новые участницы. После знакомства они отправятся в гости к бабушке-няне Ларисе, которая взяла на себя все заботы по воспитанию внучек. 

Video: «Супербабушка» выпуск 29 от 06.09.2021: Почему бабушка-няня Лариса посвящает всю себя внучкам?

Супербабушка выпуск 29: Лариса посвящает себя внучкам практически круглосуточно. Но правильно ли это, расскажет Дмитрий Карпачев в 29 выпуске проекта Супербабушка от 06.09.2021

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У Ларисы двое детей — дочь и сын, который живет за границей, а также трое внучек. Малышки для героини — целая жизнь, ведь она проводит с ними все свое время. Таким образом бабушка-няня освобождает дочь от домашних хлопот, чтобы та могла беспрепятственно работать.

В 29 выпуске реалити «Супербабушка» от 06.09.2021 вы узнаете:

  • Как пройдет первая встреча супербабушек?
  • Какая трагедия произошла в жизни героини?
  • Почему Лариса решила посвятить всю себя детям и внучкам?
  • Что поразило участниц в гостях у Ларисы?
  • Как Дмитрий Карпачев прокомментирует методы воспитания бабушки-няни?

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