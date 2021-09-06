«Супербабушка» выпуск 29 от 06.09.2021: Почему бабушка-няня Лариса посвящает всю себя внучкам?
6 сентября в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 29 выпуск психологического реалити «Супербабушка», где впервые встретятся новые участницы. После знакомства они отправятся в гости к бабушке-няне Ларисе, которая взяла на себя все заботы по воспитанию внучек.
Video: «Супербабушка» выпуск 29 от 06.09.2021: Почему бабушка-няня Лариса посвящает всю себя внучкам?
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У Ларисы двое детей — дочь и сын, который живет за границей, а также трое внучек. Малышки для героини — целая жизнь, ведь она проводит с ними все свое время. Таким образом бабушка-няня освобождает дочь от домашних хлопот, чтобы та могла беспрепятственно работать.
В 29 выпуске реалити «Супербабушка» от 06.09.2021 вы узнаете:
- Как пройдет первая встреча супербабушек?
- Какая трагедия произошла в жизни героини?
- Почему Лариса решила посвятить всю себя детям и внучкам?
- Что поразило участниц в гостях у Ларисы?
- Как Дмитрий Карпачев прокомментирует методы воспитания бабушки-няни?
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