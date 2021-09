6 вересня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 29 випуск психологічного реаліті «Супербабуся», де вперше зустрінуться нові учасниці. Після знайомства вони вирушать у гості до бабусі-няні Лариси, яка взяла на себе всі турботи з виховання онучок.

Більше на тему: Бабуся-няня, бабуся-гімнастка, шалена бабуся і бабуся-порядок — учасниці восьмого тижня проєкту «Супербабуся»

У Лариси двоє дітей — донька і син, який живе за кордоном, а також троє онучок. Малеча для героїні — ціле життя, адже вона проводить із ними весь свій час. Таким чином бабуся-няня звільняє дочку від домашніх турбот, щоб та могла безперешкодно працювати.

У 29 випуску реаліті «Супербабуся» від 06.09.2021 ви дізнаєтеся:

Більше на тему: «Супербабуся»: хто переміг у 28 випуску від 02.09.2021

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.