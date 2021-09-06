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«Супербабуся» випуск 29 від 06.09.2021: Чому бабуся-няня Лариса присвячує всю себе онучкам?

06.09.2021

6 вересня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 29 випуск психологічного реаліті «Супербабуся», де вперше зустрінуться нові учасниці. Після знайомства вони вирушать у гості до бабусі-няні Лариси, яка взяла на себе всі турботи з виховання онучок.

Video: «Супербабуся» випуск 29 від 06.09.2021: Чому бабуся-няня Лариса присвячує всю себе онучкам?

Супербабуся випуск 29: Лариса присвячує себе онукам практично цілодобово. Але чи правильно це, розповість Дмитро Карпачов у 29 випуску проєкту Супербабуся від 06.09.2021

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У Лариси двоє дітей — донька і син, який живе за кордоном, а також троє онучок. Малеча для героїні — ціле життя, адже вона проводить із ними весь свій час. Таким чином бабуся-няня звільняє дочку від домашніх турбот, щоб та могла безперешкодно працювати.

У 29 випуску реаліті «Супербабуся» від 06.09.2021 ви дізнаєтеся:

  • Як пройде перша зустріч супербабусь?
  • Яка трагедія сталася в житті героїні?
  • Чому Лариса вирішила присвятити всю себе дітям та онукам?
  • Що вразило учасниць у гостях у Лариси?
  • Як Дмитро Карпачов прокоментує методи виховання бабусі-няні?

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