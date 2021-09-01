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«Супербабуся» випуск 27 від 01.09.2021: Чим здивує ділова бабуся Альона?

01.09.2021

1 вересня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 27 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме ділова бабуся Альона. Вона стала найкращою подругою для своєї 12-річної онучки. Та чи вистачає тепла дівчинці, і чому вона змушена жити з бабусею?

супербабушка

Сьогодні гостей прийме ділова бабуся Альона. Героїня все життя була амбітною жінкою, 20 років пропрацювала в страховій компанії і приблизно 10 років очолювала її. Також Альона виростила двох дітей, а зараз виховує двох онуків. Ба більше, вона живе зі старшою онукою, поки її мама працює в Мексиці. Альона не тільки є близькою подругою для дівчинки, а й прищеплює їй інтелігентність і порядність. Та що про методи виховання героїні скаже Дмитро Карпачов? Глядачі побачать в ефірі.

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У 27 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Хто з суперниць звинуватить Альону в тому, що вона ― кар’єристка, яка нечесним способом отримала високу посаду?
  • Невже онучка ділової бабусі не хоче вчитися, а тільки й думає, що про танці та тікток?
  • Чому старша дочка Альони залишила дитину і поїхала працювати до Мексики?
  • Невже молодший син ділової бабусі не бачить нічого поганого в тому, що його племінниця зростає без мами?

Video: «Супербабуся» випуск 27 від 01.09.2021: Чим здивує ділова бабуся Альона?

Супербабуся випуск 27: Альона найкращою подругою для своєї 12-річної онучки. Але чи вистачає тепла дівчинці, і чому вона змушена жити з бабусею?

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