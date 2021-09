1 вересня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 27 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме ділова бабуся Альона. Вона стала найкращою подругою для своєї 12-річної онучки. Та чи вистачає тепла дівчинці, і чому вона змушена жити з бабусею?

Сьогодні гостей прийме ділова бабуся Альона. Героїня все життя була амбітною жінкою, 20 років пропрацювала в страховій компанії і приблизно 10 років очолювала її. Також Альона виростила двох дітей, а зараз виховує двох онуків. Ба більше, вона живе зі старшою онукою, поки її мама працює в Мексиці. Альона не тільки є близькою подругою для дівчинки, а й прищеплює їй інтелігентність і порядність. Та що про методи виховання героїні скаже Дмитро Карпачов? Глядачі побачать в ефірі.

Більше на тему: Що почитати з дітьми: список корисних енциклопедій

У 27 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.