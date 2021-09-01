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«Супербабушка» выпуск 27 от 01.09.2021: Чем удивит деловая бабушка Алёна?

01.09.2021

1 сентября в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 27 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать деловая бабушка Алёна. Она стала лучшей подругой для своей 12-летней внучки. Но хватает ли тепла девочке, и почему она вынуждена жить с бабушкой?

супербабушка

Сегодня гостей примет деловая бабушка Алёна. Героиня всю жизнь была амбициозной женщиной, 20 лет проработала в страховой компании и около 10 лет являлась ее руководителем. Также Алёна вырастила двоих детей, а сейчас воспитывает двоих внуков. Более того, она живет со старшей внучкой, пока ее мама работает в Мексике. Алёна не только является близким другом для девочки, но и прививает ей интеллигентность и порядочность. Что о методах воспитания героини скажет Дмитрий Карпачев? Зрители увидят в эфире.   

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В 27 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Кто из соперниц обвинит Алёну в том, что она ― карьеристка, которая нечестным способом добилась высокой должности?
  • Неужели внучка деловой бабушки не хочет учиться, а только и думает, что о танцах и тиктоке?
  • Почему старшая дочь Алёны оставила ребёнка и уехала работать в Мексику?
  • Неужели младший сын деловой бабушки не видит ничего плохого в том, что его племянница растёт без мамы?

Video: «Супербабушка» выпуск 27 от 01.09.2021: Чем удивит деловая бабушка Алёна?

Супербабушка выпуск 27: Алёна лучшей подругой для своей 12-летней внучки. Но хватает ли тепла девочке, и почему она вынуждена жить с бабушкой?

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