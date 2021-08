2 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск психологічного реаліті «Супербабуся», в рамках якого бабусі з кардинально різними поглядами на життя і виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Цього тижня в боротьбу вступає нова четвірка учасниць із Києва. І першою гостей прийматиме бабуся-вихователька Олена. Жінка дуже любить свого онука і робить усе, щоб подарувати йому якомога більше позитивних емоцій. Та чи не намагається вона тим самим заглушити свій внутрішній біль?

Сьогодні понеділок, а отже, нова четвірка учасниць позмагається за звання найкращої. Бабусі вирушать одна до одної в гості, щоб вивчити методи виховання в сім’ї, а потім оцінити кожну зі своїх конкуренток у трьох категоріях: виховання онуків, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі свою оцінку поставить і ведучий програми Дмитро Карпачов. За підсумками тижня лише одна учасниця отримає звання «супербабуся». Цього тижня в боротьбу вступають: бабуся-вихователька Олена, бабуся-старійшина Оксана, хазяйновита бабуся Світлана і бабуся-авантюристка Марина.

І першою двері своєї квартири відчинить бабуся-вихователька Олена. 55-річна жінка виховує двох дочок: 33-річну Анну і 22-річну Ауріку, а також улюбленого 10-річного онука Тимофія. Протягом 24 років вона працює вихователькою в дитячому садку і в цій сфері досягла небувалих висот — Олена удостоїлася звання «Вихователь року». Оскільки її старша дочка ростить сина сама, героїня випуску допомагає їй у цьому: вона вчить із Тимофієм уроки, а також усіляко розвиває хлопчину.

