2 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск психологического реалити «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей. На этой неделе в борьбу вступает нова четверка участниц из Киева. И первой гостей будет принимать бабушка-воспитатель Елена. Женщина души не чает в своем внуке и старается подарить ему как можно больше положительных эмоций. Но не пытается ли она тем самым заглушить свою внутреннюю боль?

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Сегодня понедельник, а значит, новая четверка участниц посоревнуется за звание лучшей. Бабушки отправятся друг к другу в гости, чтобы изучить методы воспитания в семье, а потом оценить каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание внуков, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. По итогам недели лишь одна участница получит звание «супербабушка». На этой неделе в борьбу вступают: бабушка-воспитатель Елена, бабушка-старейшина Оксана, хозяйственная бабушка Светлана и бабушка-авантюристка Марина.

И первой двери своей квартиры откроет бабушка-воспитатель Елена. 55-летняя женщина воспитывает двоих дочерей: 33-летнюю Анну и 22-летнюю Аурику, а также любимого 10-летнего внука Тимофея. На протяжении 24 лет она работает воспитателем в детском саду и в этой сфере достигла небывалых высот ― Елена удостоилась звания «Воспитатель года». Поскольку ее старшая дочь растит сына одна, героиня программы помогает ей в этом: она учит с Тимофеем уроки, а также всячески развивает парнишку.

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В 9 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Какое неординарное приветствие бабушки-воспитателя повергнет конкуренток в шок?

Какая трагическая история произошла с Еленой в прошлом и полностью перевернула ее жизнь с ног на голову?

Что является причиной чрезмерной тревожности бабушки-воспитателя?

Неужели внук Елены в пятом классе практически не умеет читать?

Почему бабушка игнорирует методы воспитания своей дочери?

Неужели Елена потеряла двоих детей?

Где бабушка-воспитатель нашла силы, чтобы уйти от мужа-тирана?

Video: «Супербабушка» выпуск 9 от 02.08.2021: Чем удивит бабушка-воспитатель Елена? Супербабушка выпуск 9: Неужели бабушка-воспитатель Елена потеряла двоих детей? Как такую ситуацию прокомментирует Дмитрий Карпачев?

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