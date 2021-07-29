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«Супербабуся» 7–8 випуски від 29.07.2021: Чим здивують молода бабуся і бізнес-бабуся

29.07.2021

29 липня о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 7 і 8 випуски психологічного реаліті «Супербабуся», у рамках якого бабусі з кардинально різними поглядами на життя і виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Сьогодні учасниці вирушать у гості до молодої бабусі, яка дуже любить свою онучку, а також дізнаються, чи вдається поєднувати бізнес-бабусі турботу про сім’ю і роботу.

супербабушка

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Сьогодні в гості запросить молода бабуся Тетяна. Активна і вибухова героїня завжди в русі. Вона виховує двох дочок і онучку, без якої не уявляє свого життя. Коли вони не поруч ― обов’язково телефонують одна одній по відеозв’язку. І онучка навіть каже, що любить бабусю більше, ніж маму. Але чи правильно це?

Далі учасниці вирушать у гості до бізнес-бабусі Сніжани. Героїня виховує двох дітей і трьох онуків. Бабуся навчає малюків радіти життю, підтримує їх і дуже любить. Чи вдається їй приділяти час і двом бізнесам, і великій родині? Це готові перевірити суперниці! Також стане відомо, хто отримає звання «Супербабуся».

супербабушка

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У 7 і 8 випусках проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Чому Тетяна уникає спілкування зі старшою дочкою?
  • Невже молода бабуся вважає старшу дочку пофігісткою і нетямущою мамою?
  • Чи правда, що Тетяна забороняє старшій дочці знову народжувати і хоче в неї забрати дитину?
  • Чому Дмитро Карпачов жорстко розкритикував надмірний контроль Тетяни над своєю старшою дочкою?
  • Невже Сніжана покинула чоловіка заради стосунків із мужчиною, який на 10 років молодший за неї?
  • Чому бізнес-бабуся відмовилася розповісти докладніше про життя своєї старшої дочки?
  • Із яким захворюванням протягом тривалого часу боролася Сніжана? І чи вдалося їй перемогти хворобу?

Video: «Супербабуся» 7–8 випуски від 29.07.2021: Чим здивують молода бабуся і бізнес-бабуся

Супербабуся 7-8 випуски: Хто з конкуренток хоче забрати у власної дочки онучку, а хто абсолютно не втручається у виховання своїх онуків?

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