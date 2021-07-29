29 липня о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 7 і 8 випуски психологічного реаліті «Супербабуся», у рамках якого бабусі з кардинально різними поглядами на життя і виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Сьогодні учасниці вирушать у гості до молодої бабусі, яка дуже любить свою онучку, а також дізнаються, чи вдається поєднувати бізнес-бабусі турботу про сім’ю і роботу.

Більше на тему: «Супербабуся» випуски 5–6 від 28.07.2021: Матріархат і традиції бабусі-берегині проти свободи самовираження бабусі-енерджайзера

Сьогодні в гості запросить молода бабуся Тетяна. Активна і вибухова героїня завжди в русі. Вона виховує двох дочок і онучку, без якої не уявляє свого життя. Коли вони не поруч ― обов’язково телефонують одна одній по відеозв’язку. І онучка навіть каже, що любить бабусю більше, ніж маму. Але чи правильно це?

Далі учасниці вирушать у гості до бізнес-бабусі Сніжани. Героїня виховує двох дітей і трьох онуків. Бабуся навчає малюків радіти життю, підтримує їх і дуже любить. Чи вдається їй приділяти час і двом бізнесам, і великій родині? Це готові перевірити суперниці! Також стане відомо, хто отримає звання «Супербабуся».

Більше на тему: «Супербабуся»: Бабуся-берегиня, бабуся-енерджайзер, молода бабуся і бізнес-бабуся — учасниці другого тижня проєкту

У 7 і 8 випусках проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Чому Тетяна уникає спілкування зі старшою дочкою?

Невже молода бабуся вважає старшу дочку пофігісткою і нетямущою мамою?

Чи правда, що Тетяна забороняє старшій дочці знову народжувати і хоче в неї забрати дитину?

Чому Дмитро Карпачов жорстко розкритикував надмірний контроль Тетяни над своєю старшою дочкою?

Невже Сніжана покинула чоловіка заради стосунків із мужчиною, який на 10 років молодший за неї?

Чому бізнес-бабуся відмовилася розповісти докладніше про життя своєї старшої дочки?

Із яким захворюванням протягом тривалого часу боролася Сніжана? І чи вдалося їй перемогти хворобу?

Video: «Супербабуся» 7–8 випуски від 29.07.2021: Чим здивують молода бабуся і бізнес-бабуся Супербабуся 7-8 випуски: Хто з конкуренток хоче забрати у власної дочки онучку, а хто абсолютно не втручається у виховання своїх онуків?

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