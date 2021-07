29 липня о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 7 і 8 випуски психологічного реаліті «Супербабуся», у рамках якого бабусі з кардинально різними поглядами на життя і виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Сьогодні учасниці вирушать у гості до молодої бабусі, яка дуже любить свою онучку, а також дізнаються, чи вдається поєднувати бізнес-бабусі турботу про сім’ю і роботу.

Сьогодні в гості запросить молода бабуся Тетяна. Активна і вибухова героїня завжди в русі. Вона виховує двох дочок і онучку, без якої не уявляє свого життя. Коли вони не поруч ― обов’язково телефонують одна одній по відеозв’язку. І онучка навіть каже, що любить бабусю більше, ніж маму. Але чи правильно це?

Далі учасниці вирушать у гості до бізнес-бабусі Сніжани. Героїня виховує двох дітей і трьох онуків. Бабуся навчає малюків радіти життю, підтримує їх і дуже любить. Чи вдається їй приділяти час і двом бізнесам, і великій родині? Це готові перевірити суперниці! Також стане відомо, хто отримає звання «Супербабуся».

У 7 і 8 випусках проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

