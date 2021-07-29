29 июля в 19:40 в эфир телеканала СТБ выйдут 7 и 8 выпуски психологического реалити «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей. Сегодня участницы отправятся в гости к молодой бабушке, которая души не чает в свое внучке, а также узнают, удается ли совмещать бизнес-бабушке заботу о семье и работу.

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Сегодня в гости пригласит молодая бабушка Татьяна. Активная и взрывная героиня всегда в движении. Она воспитывает двоих дочерей и внучку, без которой не представляет своей жизни. Когда они не рядом ― обязательно созваниваются по видеосвязи. И внучка даже говорит, что любит бабушку больше, чем маму. Но правильно ли это?

Дальше участницы отправятся в гости к бизнес-бабушке Снежане. Героиня воспитывает двоих детей и троих внуков. Бабушка учит малышей радоваться жизни, поддерживает их и очень любит. Удается ли ей уделять время и двум бизнесам, и большой семье? Готовы проверить соперницы! Также станет известно, кто получит звание «супербабушка».

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В 7 и 8 выпусках проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Почему Татьяна избегает общения со старшей дочерью?

Неужели молодая бабушка считает старшую дочь пофигисткой и безалаберной мамой?

Правда ли, что Татьяна запрещает старшей дочери снова рожать и хочет у нее забрать ребенка?

Почему Дмитрий Карпачев жестко раскритиковал чрезмерный контроль Татьяны над своей старшей дочерью?

Неужели Снежана бросила мужа ради отношений с мужчиной, который на 10 лет моложе ее?

Почему бизнес-бабушка отказалась рассказать подробнее о жизни своей старшей дочери?

С каким заболеванием на протяжении длительного времени боролась Снежана? И удалось ли ей победить болезнь?

Video: «Супербабушка» 7–8 выпуски от 29.07.2021: Чем удивят молодая бабушка и бизнес-бабушка Супербабушка 7-8 выпуски: Кто из конкуренток хочет забрать у собственной дочери внучку, а кто абсолютно не вмешивается в воспитание своих внуков?

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