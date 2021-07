Сьогодні, 22 липня, о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийшли 3 і 4 випуски нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання бабусі-моделі, яка відмовилася показати свій дім, а також поринули в молодіжне життя разом із бабусею-рокершею та її 17-річним онуком, який спокійно розповідає їй про секс.

Сьогодні учасниці проєкту «Супербабуся» оцінили методи виховання Лілії. Жінка працює професійною моделлю протягом сорока років. Вона бере участь у показах мод як у нашій країні, так і за кордоном. Разом із чоловіком бабуся-модель виховує 13-річного онука Сергійка — так склалося, що після довгої хвороби у Лілії померла дочка. Сьогодні в її родині панує гармонія і дисципліна. Саме до цього вона намагається привчити й онука.

Щоб показати суперницям частину свого життя, Лілія запросила конкуренток у сауну, а потім — до фотостудії. Однак учасниці були обурені цим, адже хотіли побачити її у побуті. Але Лілія була непохитна. Замість цього вона познайомила суперниць з онуком. Учасницям здалося, що хлопчина занадто сором’язливий та закритий. Сергій зізнався, що бабуся досить сувора з ним. Вона змушує його займатися футболом, хоча йому цей вид спорту вже нецікавий. Але найбільше конкуренток шокувала історія хлопчика про смерть матері. Жінка померла від алкоголізму. Лілія розказала, що дуже багато сил і грошей витратила на порятунок дочки, однак нічого не вийшло.

Останньою двері свого дому для конкуренток відчинила бабуся-рокерша Лана. Після виходу на пенсію вона відчула справжній смак до життя. Сьогодні жінка активно знімається у кіно і вважає себе дуже прогресивною бабусею. Лана обожнює 17-річного онука Алекса і намагається бути з ним на одній хвилі. Їй вдалося вибудувати з онуком довірчі відносини: всі таємниці Алекс довіряє саме бабусі. Лана першою знайомиться з дівчатами онука, а також контролює, чи є у нього презервативи.

І щоб продемонструвати це, Лана відразу ж познайомила конкуренток із онуком. Однак учасниці були шоковані піснями, які він виконував, а також тим, що бабуся-рокерша пустилася в танок разом із підлітками. Більш того, вони були збентежені, що хлопець довіряє всі секрети бабусі. На їхню думку, про секс і дівчат бабуся не повинна говорити. Її завдання — допомагати виховувати. До того ж у Світлани неодноразово виникали конфлікти з дочкою. Адже бабуся-рокерша піддає себе небезпеці — піднімається на дах 36 поверху, а одного разу навіть зламала кістки. Сама Світлана не бачить у цьому проблеми: раніше вона жила для інших, але після смерті чоловіка вирішила все змінити. Лана зізналася, що повернутися до життя після трагедії їй допоміг саме онук, тому у неї сформувався сильний зв’язок із Алексом.

Які ще секрети розкриють про себе учасниці, а також хто отримає заповітне звання? Дивіться всі подробиці у 3 і 4 випусках психологічного реаліті «Супербабуся».

