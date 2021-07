Сьогодні, 21 липня, о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийшли 1 і 2 випуски нового психологічного реаліті «Супербабуся». Першими гостей приймали гламурна бабуся Ольга, яка навчає свою внучку, як бути справжньою леді, а також бабуся-дачниця Світлана, яка вважає, що щасливе дитинство ― це вільне дитинство в гармонії з природою. Але що упускають обидві учасниці? І чому вони неусвідомлено шкодять своїм онукам?

Першою у свій дім запросила гламурна бабуся Ольга, яка виховує онуку Лею разом із дочкою Владиславою. Жінка вважає, що завжди повинна виглядати на всі 100%. Саме тому показує онуці, хто така справжня леді. Ольга працює в б’юті-сфері і не уявляє свого життя без люксових брендів. Щоб долучити конкуренток до свого світу, Ольга влаштувала для них вишуканий сніданок. Однак практично всі суперниці не оцінили таку ідею. Їм не сподобалися ані сирники під трюфельним соусом, ані манера спілкування гламурної бабусі, яка здалася зарозумілою і пафосною.

Однак гламурна бабуся дуже пишається своїми досягненнями. Вона розповіла, що в минулому працювала офіціанткою і обслуговувала самого Леоніда Кучму. Також Ольга була в Парижі і відвідала готель Reeds. Гламурна бабуся зізналася, що хоче вийти заміж за багатого чоловіка, адже вважає, що гідна кращого. Однак учасницям здається, що у 45 років варто давно влаштувати своє життя.

І своїм словам вони знайшли підтвердження, коли прийшли в квартиру до Ольги. Справа в тому, що жінка орендує житло разом зі своєю дочкою. Хоча учасниці були впевнені, що гламурна бабуся живе в розкішних апартаментах. До того ж, конкурентки були шоковані тим, що Ольга може придбати сумку за 75000 гривень і роз’їжджати на таксі, але при цьому не відкладає на власне житло. Але сама Ольга не бачить у цьому проблеми і вважає, що живе так, як хоче.

Які помилки у вихованні доньки допустила гламурна бабуся Ольга? І чому дві дорослі жінки не вважають проблемою те, що майже в три роки Лея не розмовляє? Дізнайтеся у першому випуску.

Зовсім протилежних поглядів на виховання дотримується бабуся-дачниця Світлана, яка прийняла суперниць другою. Жінка впевнена, що діти можуть бути щасливі тільки в гармонії з природою. Вона допомагає виховувати двох онуків: 5-річного Рому і 4-місячного Тимофія. Старшого онука Світлана забирає до себе кожні вихідні за місто, адже вважає, що хлопчикові з нею набагато краще, ніж з батьками. І щоб продемонструвати це, бабуся-дачниця вирішила зустріти конкуренток на вулиці, де грала з онуком у сніжки. Правда, деяким суперницям здалося, що дорослій жінці не личить валятися в снігу.

Але сама Світлана впевнена у протилежному. Головне її завдання ― забезпечити хороше життя онукові. Так, під час спілкування з хлопчиком суперниці з’ясували, що Рома у п’ять років дуже погано розмовляє. Але бабуся-дачниця запевнила, що регулярно займається з ним сама, а також водить хлопчика до логопеда. На питання, що стало причиною відставання в розвитку мовлення, Світлана розповіла, що її син і невістка не є хорошими батьками. На жаль, вони час від часу вживають наркотики, ось тільки проблеми в цьому не бачать. Саме тому Світлана хоче забрати онука у батьків і виховувати його самостійно.

Яку правду розкажуть учасницям син і невістка бабусі-дачниці? І чому в домі зйомка закінчилася скандалом? Дивіться всі подробиці в 1 і 2 випусках психологічного реаліті «Супербабуся».

