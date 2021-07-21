Сегодня, 21 июля, в 19:40 в эфир телеканала СТБ вышли 1 и 2 выпуски нового психологического реалити «Супербабушка». Первыми гостей принимали гламурная бабушка Ольга, которая учит свою внучку, как быть настоящей леди, а также бабушка-дачница Светлана, которая считает, что счастливое детство ― это свободное детство в гармонии с природой. Но что упускают обе участницы? И почему они неосознанно вредят своим внукам?

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Первой в свой дом пригласила гламурная бабушка Ольга, которая воспитывает внучку Лею вместе с дочерью Владиславой. Женщина считает, что всегда должна выглядеть на все 100%. Именно поэтому она показывает внучке, кто такая настоящая леди. Ольга работает в бьюти-сфере и не представляет своей жизни без люксовых брендов. Чтобы приобщить конкуренток к своему миру, Ольга устроила для них изысканный завтрак. Однако практически все соперницы не оценили такую идею. Им не понравились ни сырники под трюфельным соусом, ни манера общения гламурной бабушки, которая показалась высокомерной и пафосной.

Но сама гламурная бабушка гордится своими достижениями. Она рассказала, что в прошлом работала официанткой и обслуживала самого Леонида Кучму. Также была в Париже и посетила отель Reeds. Ольга хочет выйти замуж за обеспеченного мужчину, ведь считает, что достойна лучшего. Однако участницы уверены, что в 45 лет уже пора организовать свою жизнь.

И своим словам они нашли подтверждение, когда пришли в квартиру к Ольге. Женщина арендует жилье вместе со своей дочерью. Участницы были удивлены, ведь им казалось, что гламурная бабушка живет в роскошных апартаментах. К тому же, конкурентки были шокированы тем, что Ольга может купить сумку за 75000 гривен и разъезжать на такси, но при этом не откладывает на собственное жилье. Сама Ольга не видит в этом проблемы и считает, что живет так, как хочет. Какие ошибки в воспитании дочки допустила гламурная бабушка Ольга? И почему две взрослые женщины не считают проблемой то что почти в три года Лея не разговаривает?

Совершенно противоположных взглядов на воспитание придерживается бабушка-дачница Светлана, которая приняла соперниц второй. Женщина уверена, что дети могут быть счастливы только в гармонии с природой. Она помогает воспитывать двоих внуков: 5-летнего Рому и 4-месячного Тимофея. Старшего внука Светлана забирает к себе каждые выходные за город, ведь считает, что мальчику с ней намного лучше, чем с родителями. И чтобы продемонстрировать все прелести природы, бабушка-дачница решила встретить конкуренток на улице, где играла с внуком в снежки. Правда, некоторым соперницам показалось, что взрослой женщине не подобает валяться в снегу.

Главная задача Светланы ― обеспечить хорошую жизнь внуку. Так, во время общения с мальчиком соперницы выяснили, что Рома в пять лет очень плохо разговаривает. Но бабушка-дачница заверила, что регулярно занимается с внуком сама, а также водит его к логопеду. На вопрос, что послужило отставанию в развитии речи, Светлана рассказала, что ее сын и невестка не являются хорошими родителями. К сожалению, они время от времени употребляют наркотики, вот только проблемы в этом не видят. Именно поэтому Светлана хочет забрать и воспитывать его самостоятельно.

А какую правду расскажут участницам сын и невестка бабушки-дачницы и почему в доме съемка закончится скандалом? Смотрите все подробности в 1 и 2 выпусках психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуски 1-2 от 21.07.2021: Гламурная бабушка против бабушки-дачницы Супербабушка выпуски 1-2: Гламурная бабушка против бабушки-дачницы - кто победит в батле? А также почему Дмитрий Карпачев уверен, что обе участницы вредят внукам

Video: «Супербабушка» выпуски 1-2 от 21.07.2021: Гламурная бабушка против бабушки-дачницы Супербабушка выпуски 1-2: Гламурная бабушка против бабушки-дачницы - кто победит в батле? А также почему Дмитрий Карпачев уверен, что обе участницы вредят внукам

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