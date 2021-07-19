21 июля в 19:40 на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в воспитании детей. На этой неделе за заветное звание будут бороться: гламурная бабушка, бабушка-дачница, бабушка-модель и бабушка-рокерша. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Гламурная бабушка Ольга

Ольга — молодая бабушка в активном поиске. Она уверена, что все в жизни женщины должно быть прекрасно. Такую же эстетику она старается привить и своей внучке: Ольга учит ее красить ногти и губы.

Бабушка-дачница Светлана

Светлана живет за городом и держит небольшое хозяйство. Она уверена, что дети могут быть счастливыми только в гармонии с природой. Светлана считает, что у ее внуков практически не должно быть запретов.

Бабушка-модель Лилия

Лилия снимается для журналов и участвует в показах мод как в нашей стране, так и за рубежом. После смерти дочери она полностью взяла на себя воспитание своего внука, который, любя, называет ее «мабушка».

Бабушка-рокерша Лана

После выхода на пенсию Лана почувствовала вкус к жизни. Она старается быть на одной волне с 17-летним внуком. Все свои тайны парень доверяет только бабушке.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: воспитание детей, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из бабушек отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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