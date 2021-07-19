Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабушка»: Гламурная бабушка, бабушка-дачница, бабушка-модель и бабушка-рокерша — участницы первой недели проекта

19.07.2021

21 июля в 19:40 на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в воспитании детей. На этой неделе за заветное звание будут бороться: гламурная бабушка, бабушка-дачница, бабушка-модель и бабушка-рокерша. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

супербабушка

Больше по теме: «Супербабушка»: Дмитрий Карпачев рассказал, какой он видит современную бабушку

Гламурная бабушка Ольга

Ольга — молодая бабушка в активном поиске. Она уверена, что все в жизни женщины должно быть прекрасно. Такую же эстетику она старается привить и своей внучке: Ольга учит ее красить ногти и губы.  

супербабушка

Бабушка-дачница Светлана

Светлана живет за городом и держит небольшое хозяйство. Она уверена, что дети могут быть счастливыми только в гармонии с природой. Светлана считает, что у ее внуков практически не должно быть запретов. 

супербабушка

Бабушка-модель Лилия

Лилия снимается для журналов и участвует в показах мод как в нашей стране, так и за рубежом. После смерти дочери она полностью взяла на себя воспитание своего внука, который, любя, называет ее «мабушка».

супербабушка

Бабушка-рокерша Лана

После выхода на пенсию Лана почувствовала вкус к жизни. Она старается быть на одной волне с 17-летним внуком. Все свои тайны парень доверяет только бабушке. 

супербабушка

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: воспитание детей, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из бабушек отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание. 

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить