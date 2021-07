21 липня о 19:40 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що знають толк у вихованні дітей. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: гламурна бабуся, бабуся-дачниця, бабуся-модель і бабуся-рокерша. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Ольга — молода бабуся в активному пошуку. Вона впевнена, що все в житті жінки має бути прекрасним. Таку ж естетику жінка намагається прищепити і своїй онуці: Ольга вчить її фарбувати нігті і губи.

Світлана живе за містом і має невелике господарство. Вона впевнена, що діти можуть бути щасливими лише в гармонії з природою. Світлана вважає, що у її онуків практично не повинно бути заборон.

Лілія знімається для журналів і бере участь у показах мод як у нашій країні, так і за кордоном. Після смерті дочки вона повністю взяла на себе виховання свого онука, який називає її «мабушка».

Після виходу на пенсію Лана відчула смак до життя. Вона намагається бути на одній хвилі з 17-річним онуком. Всі свої таємниці хлопець довіряє тільки бабусі.

Протягом тижня учасниці будуть ходити в гості одна до одної і оцінювати своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання.

