Сегодня, 22 июля, в 19:40 в эфир телеканала СТБ вышли 3 и 4 выпуски нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бабушки-модели, которая отказалась показать свой дом, а также окунулись в молодежную жизнь вместе с бабушкой-рокершей и ее 17-летним внуком, который спокойно рассказывает ей о сексе.

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Сегодня участницы проекта «Супербабушка» оценили методы воспитания Лилии. Женщина работает профессиональной моделью на протяжении сорока лет. Она принимает участие в показах мод как в нашей стране, так и за рубежом. Вместе с мужем бабушка-модель воспитывает 13-летнего внука Сережу — так сложилось, что после долгой болезни у Лилии умерла дочь. Сегодня в ее семье царит гармония и дисциплина. Именно к этому она старается приучить и внука.

Чтобы показать соперницам часть своей жизни, Лилия пригласила конкуренток в сауну, а затем — в фотостудию. Однако участницы были возмущены этим, ведь хотели узнать ее в быту. Но Лилия была непреклонна. Вместо этого она познакомила соперниц со своим внуком: мальчик показался участницам очень стеснительным и робким. Сережа признался, что бабушка достаточно строга с ним. К тому же, она заставляет его заниматься футболом, хотя ему этот вид спорта уже неинтересен.

Но больше всего конкуренток шокировала история мальчика о смерти мамы. Женщина умерла от алкоголизма. Лилия рассказала, что очень много сил и денег потратила на спасение дочери, но ничего не получилось.

Последней двери своего дома для конкуренток открыла бабушка-рокерша Лана. После выхода на пенсию она почувствовала настоящий вкус к жизни. Сегодня женщина активно снимается в кино и считает себя очень прогрессивной бабушкой. Лана души не чает в своем 17-летнем внуке Алексе и пытается быть с ним на одной волне. Ей удалось выстроить с внуком доверительные отношения: все свои тайны Алекс доверяет именно бабушке. Лана первая знакомится с девушками внука, а также контролирует, есть ли у него презервативы.

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И чтобы продемонстрировать это, Лана сразу же познакомила конкуренток с внуком. Однако участницы были шокированы песнями, которые он исполнял, а также тем, что бабушка-рокерша пустилась в пляс вместе с подростками. Более того, они были обескуражены, что парень доверяет все секреты бабушке. По их мнению, о сексе и девушках бабушка не должна говорить, ее задача — помогать воспитывать. К тому же у Светланы неоднократно возникали конфликты с дочерью, ведь бабушка-рокерша подвергает себя опасностям — поднимается на крышу 36 этажа, а однажды даже сломала кости. Сама Светлана не видит в этом проблемы: раньше она жила для других, но после смерти мужа изменилась. К слову, Лана призналась, что оправиться после трагедии ей помог именно внук. И поэтому у нее сформировалась сильная связь с Алексом.

Какие еще секреты о себе раскроют участницы, а также кто получит заветное звание? Смотрите все подробности в 3 и 4 выпусках психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуски 3-4 от 22.07.2021: Смерть дочери от алкоголизма и желание быть вечно молодой — как живут бабушка-модель и бабушка-рокерша Супербабушка выпуски 3-4: Бабушка-модель и бабушка-рокерша - кто победит в батле? Как прокомментирует их методы воспитания Дмитрий Карпачев

Video: «Супербабушка» выпуски 3-4 от 22.07.2021: Смерть дочери от алкоголизма и желание быть вечно молодой — как живут бабушка-модель и бабушка-рокерша Супербабушка выпуски 3-4: Бабушка-модель и бабушка-рокерша - кто победит в батле? Как прокомментирует их методы воспитания Дмитрий Карпачев

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