Анастасия Приходько рассказала о домашнем насилии

Она — известная украинская певица, которая сделала карьеру в России, но после аннексии Крыма и событий на востоке Украины четко заявила свою позитию по отношению к стране-агрессору. За плечами у Анастасии Приходько не только личные драмы, но и провал на известном песенном конкурсе. Ведущим любимого проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежде Матвеевой и Григорию Решетнику в откровенном интервью Анастасия Приходько рассказала всю правду о непростых отношениях с бывшим мужем. Подробнее читайте в материале.

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В откровенном интервью Анастасия Приходько поделилась своим мнением по поводу сложившейся ситуации с Россией и гастролями артистов в стране-агрессоре. Так, певица резко осудила тех исполнителей, которые «пытаются одновременно сидеть на двух стульях». К слову, свою популярность Анастасия приобрела сначала в России, победив на одном из музыкальных телепроектов. После она подписала контракт с Константином Меладзе. Правда, их совместная работа продлилась недолго. Об этом певица говорит неохотно. Ведь практически сразу же после провального выступления на Евровидении, где Приходько представляла Россию, продюсер прекратил сотрудничество с ней.

Также Анастасия рассказала немного о домашнем насилии. Эта тема для певицы непростая. Говорят, ее первый гражданский муж Нурик Кухилава — абхазский предприниматель ― был жестоким. Настя призналась, что мужчина часто изменял ей. Однажды она даже нашла переписку в его телефоне, подтверждающую это. Кроме того, бывший муж поднимал руку не только на Анастасию, но и на их общую дочь

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«Да, она тогда была еще очень маленькой. Ей было всего два с половиной года. А он просто был очень агрессивный», — призналась певица.

После попыток сохранить семью ради ребенка Анастасия все же приняла решение уйти от мужа и быть счастливой ради дочери.

«Я прощала ради семьи. А потом поняла, если я буду страдать, то кто будет любить ребенка? Если у нас такой папа, а мама постоянно в слезах, как будет чувствовать себя ребенок?», — поделилась Анастасия.

Video: Анастасия Приходько рассказала о домашнем насилии Украинская певица Анастасия приходько откровенно рассказала о домашнем насилии

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