15 января на СТБ стартует новый сезон любимого проекта о жизни селебрити ― «Неймовірна правда про зірок». Надежда Матвеева и Григорий Решетник продолжат раскрывать зрителям самые сокровенные тайны украинских и мировых звезд. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте в 9:30.

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В январе 2022 года после праздников стартуют новые выпуски «Неймовірної правди про зірок», которые станут еще более провокационными и заинтересуют зрителей невероятными признаниями. Формат получит определенные изменения, но на канале СТБ все так же каждую субботу вы сможете насладиться откровенными интервью звезд, увидеть, как они живут и какие они в быту. А во второй половине выпуска откроются другие факты о любимцах публики благодаря фильмам о неизвестных сторонах их жизни.

Уже в новом выпуске раскроются тайны проектов СТБ, премьеры которых запланированы на весну 2022 года. Первые кадры со съемок 12-го сезона реалити «Холостяк», главный герой которого совсем скоро окажется в центре внимания всей страны! Подробности из жизни актеров топовых украинских фильмов и сериалов. А также, уже в эту субботу судья кулинарного проекта «МастерШеф», шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво в эксклюзивном интервью расскажет о своем 50-летии! По каким правилам живет именитый шеф, и что о нем зрители даже представить не могли?

Больше эксклюзивных новостей о жизни звёзд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30.

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