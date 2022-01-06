Певицу Jerry Heil преследует маньяк

Популярная украинская певица и ведущая бэкстейджа «Україна має талант» Jerry Heil на своей странице в Instagram вчера призналась, что ее уже долгое время преследует маньяк. Девушка даже обращалась в полицию, но там ей помощи не оказали. Подробнее — далее.

Вчерашние истории Jerry Heil в Instagram шокировали всю Украину. В них певица рассказала, почему на какое-то время пропала из социальной сети. Оказалось, что уже полтора года Jerry Heil страдает от киберпреследований со стороны фаната. Мужчина долгое время писал ей гадости, угрожал, а недавно… приехал лично, чтобы встретиться. Ради этого он даже обманом пересек границу Украины.

Когда певица увидела его сообщения, то была не на шутку испугана. Девушка обратилась в полицию, но правоохранители не восприняли угрозы мужчины всерьез. Более того, оказалось, что за подобные действия преследователю может угрожать всего лишь штраф в размере 51 гривны либо административный арест до 15 суток.

Jerry Heil поделилась, что после этого не чувствует себя в безопасности. Поэтому она решила рассказать свою историю, чтобы ситуация изменилась и девушки чувствовали себя защищеннее.

Надеемся, в будущем интернет станет более безопасным местом и подобные ситуации перестанут случаться.

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