Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Певицу Jerry Heil преследует маньяк

06.01.2022

Популярная украинская певица и ведущая бэкстейджа «Україна має талант» Jerry Heil на своей странице в Instagram вчера призналась, что ее уже долгое время преследует маньяк. Девушка даже обращалась в полицию, но там ей помощи не оказали. Подробнее — далее.

jerry heil

Вчерашние истории Jerry Heil в Instagram шокировали всю Украину. В них певица рассказала, почему на какое-то время пропала из социальной сети. Оказалось, что уже полтора года Jerry Heil страдает от киберпреследований со стороны фаната. Мужчина долгое время писал ей гадости, угрожал, а недавно… приехал лично, чтобы встретиться. Ради этого он даже обманом пересек границу Украины.

jerry heil

Когда певица увидела его сообщения, то была не на шутку испугана. Девушка обратилась в полицию, но правоохранители не восприняли угрозы мужчины всерьез. Более того, оказалось, что за подобные действия преследователю может угрожать всего лишь штраф в размере 51 гривны либо административный арест до 15 суток. 

jerry heil

Jerry Heil поделилась, что после этого не чувствует себя в безопасности. Поэтому она решила рассказать свою историю, чтобы ситуация изменилась и девушки чувствовали себя защищеннее.

jerry heil

Надеемся, в будущем интернет станет более безопасным местом и подобные ситуации перестанут случаться.

Больше по теме: Злату Огневич преследует фанат

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить