Співачку Jerry Heil переслідує маніяк

Популярна українська співачка і ведуча бекстейджу «Україна має талант» Jerry Heil на своїй сторінці в Instagram учора зізналася, що її вже тривалий час переслідує маніяк. Дівчина навіть зверталася в поліцію, але там їй допомоги не надали. Детальніше — далі.

Учорашні історії Jerry Heil в Instagram шокували всю Україну. У них співачка розповіла, чому на якийсь час зникла з соціальної мережі. Виявилося, що вже півтора року Jerry Heil страждає від кіберпереслідувань з боку фаната. Чоловік тривалий час писав їй капості, погрожував, а нещодавно… приїхав особисто, щоб зустрітися. Заради цього він навіть обманом перетнув кордон України.

Коли співачка побачила його повідомлення, то була не на жарт перелякана. Дівчина звернулася до поліції, але правоохоронці не сприйняли погрози чоловіка серйозно. Ба більше, виявилося, що за подібні дії переслідувачеві може загрожувати всього лише штраф у розмірі 51 гривні або адміністративний арешт до 15 діб.

Jerry Heil поділилася, що після цього не почуває себе в безпеці. Тому вона вирішила розповісти свою історію, щоб ситуація змінилася і дівчата відчували себе захищенішими.

Сподіваємось, у майбутньому інтернет стане більш безпечним місцем і подібні ситуації перестануть траплятися.

Більше на тему: Злату Огнєвіч переслідує фанат

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.