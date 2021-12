На фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч поділилася не лише хорошими змінами у своєму житті, а й поганими. Ідеться про фаната, який уже давно переслідує дівчину. Детальніше — далі.

Злата Огнєвіч зізналася, що після проєкту «Холостячка»-2 її знову почав переслідувати шанувальник. Чоловік робить це вже довгий час, але з виходом реаліті в ефір він активізувався. Злата розповіла, що буквально нещодавно насилу змогла втекти від нього.

У той момент їй було справді страшно. Злата поділилася, що не може себе від нього убезпечити. Вона навіть зверталася до поліції, але там їй не змогли допомогти.

Експертка проєкту Вікторія Любаревич-Торхова порадила дівчині звернутися до адвокатів, щоби вони домоглися в суді заборони на наближення. А Олександр Еллерт натомість порекомендував Холостячці піти на тренування з боксу до Дмитра Шевченка.

Сподіваємося, що після виходу в ефір фінального пост-шоу правоохоронні органи візьмуть до уваги звернення Злати і захистять її.

